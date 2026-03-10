Entradas final Copa del Rey 2026: dónde comprar, fanzones y cuándo se sortean los tickets de La Cartuja

La RFEF ha anunciado este martes que destinará finalmente 52.000 entradas (prácticamente el 80% del aforo de La Cartuja) para los dos clubes finalistas de la Copa del Rey. De esta manera, Atlético de Madrid y Real Sociedad ya conocen cómo se repartirán los tickets para ver a sus equipos en la final del 18 de abril a las 21:00 horas (CET).

La reunión, celebrada en Las Rozas, ha servido para acordar entre ambas delegaciones el reparto de entradas para el partido final de la Copa del Rey. La Cartuja, que volverá a acoger el último partido de la competición por séptima vez consecutiva en lo que se prevé como una nueva fiesta del fútbol español entre dos equipos históricos.

Real Sociedad - Atlético de Madrid / Javi Colmenero

Tras el acuerdo celebrado con Rafael Louzán, finalmente cada equipo recibirá 25.680 entradas del aforo general del estadio, a las que sumarán localidades de otras categorías, incluyendo las VIP y otras para personas con diversidad funcional en silla de ruedas y sus respectivos acompañantes. A falta de más detalles, cada club ha decidido destinar el 85% de esas entradas a su afición, mientras que el 15% será para cumplir con las distintas obligaciones publicitarias y logísticas o familiares.

La Real Sociedad consiguió su pase a la final tras vencer en su eliminatoria de semifinales al Athletic Club. Los donostiarras han completado un torneo copero prácticamente perfecto y quieren repetir el éxito de 2021 cuando levantaron el título copero, precisamente contra sus rivales bilbaínos. En San Sebastián parecen haber dado la tecla con la llegada de Matarazzo al banquillo y tanto afición como plantilla tienen ganas de título.

Será el rival del Atlético de Madrid, segundo finalista de la competición copera. Los colchoneros eliminaron al FC Barcelona a pesar del intento milagroso de remontada de los azulgranas, que se quedaron a las puertas de conseguir el pase a la final. Vuelven a la última ronda de la competición por primera vez desde 2013, cuando vencieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para levantar el trofeo. El equipo de Simeone necesita como el comer una alegría en forma de título y saben que la Copa es la manera más fácil de asegurar metal.

¿Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Rey 2026?

Las entradas para la final de la Copa del Rey y su reparto quedan a cargo de cada equipo finalista. La RFEF ofrece a cada equipo 25.680 entradas que cada club reparte en función de sus criterios.

En el caso del Atlético de Madrid, la entidad colchonera destinará el 85% de las entradas que reciba a sus socios y peñas oficiales por orden de antigüedad. Desde el miércoles 4 de marzo a las 10:00 y hasta el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas los socios colchoneros -abonados y no abonados- podrán solicitar sus entradas. El club, en este caso, atenderá en primer lugar las solicitudes de mayor antigüedad, y así de manera correlativa hasta completar el cupo de entradas disponibles. Los ganadores se anunciarán en los días posteriores.

Por su parte, la Real Sociedad ha anunciado que destinará también el 85% de las entradas que reciba a sus socios y peñas oficiales. Los 7.304 socios que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más y se inscriban tendrán la entrada garantizada. Los socios que se dio de alta después del 1 de enero de 2002 podrá pedir su entrada de forma individual o conjunta, con un máximo de cuatro socios/as, solicitante inclusive. El sorteo, que se celebrará en una fecha por determinar, se celebrará ante notario. Los aficionados tendrán hasta el 13 de marzo a las 20:00 horas para apuntarse.

Las fanzones tendrán dos ubicaciones concretas. La de los seguidores del Atlético de Madrid estará ubicada en el parking de Las Moreras, junto al parque del Alamillo; la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, será el escenario para los socios de la Real Sociedad.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Rey 2026? Precios y tarifas

Los precios de las entradas de la final de la Copa del Rey 2026 todavía se desconocen. La RFEF anunciará próximamente a los clubes cuánto cuestan las entradas en función del sector asignado y los socios tendrán la opción de aceptar la oferta o no. La capacidad de La Cartuja es de 70.000 espectadores.

En SPORT les mantendremos actualizados de todas las novedades respecto a la final de la Copa del Rey, cómo conseguir entradas y dónde ver el partido final del torneo del K.O.