Entradas final Copa del Rey 2026: dónde comprar y cuándo se sortean los tickets de La Cartuja

La Copa del Rey 2025/26 ya tiene a sus dos finalistas: Atlético de Madrid y Real Sociedad. Colchoneros y donostiarras se disputarán la gloria copera en La Cartuja, que volverá a acoger el último partido de la competición por séptima vez consecutiva. Te contamos cómo conseguir las entradas para ver la final de la Copa del Rey y cuándo se sortean los tickets para el partido de La Cartuja.

La victoria de la Real Sociedad en la eliminatoria contra el Athletic Club confirmó la condición de los vascos como segundo finalista de la Copa del Rey. Los donostiarras han completado un torneo copero prácticamente perfecto y quieren repetir el éxito de 2021 cuando levantaron el título copero, precisamente contra sus rivales bilbaínos. En San Sebastián hay ganas de título y su plantilla quiere responder al apoyo recibido de manera diaria con una alegría en La Cartuja.

Gonçalo Guedes se escapa de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid / Juan Herrero / EFE

La Real Sociedad será el rival del Atlético de Madrid, primer finalista de la competición copera. Los colchoneros eliminaron al FC Barcelona a pesar del intento milagroso de remontada de los azulgranas, que se quedaron a las puertas de conseguir el pase a la final. Vuelven a la última ronda de la competición por primera vez desde 2013, cuando vencieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para levantar el trofeo. El equipo de Simeone necesita como el comer una alegría en forma de título y saben que la Copa es la manera más fácil de asegurar metal.

¿Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Rey 2026?

El reparto de entradas de la final de la Copa del Rey queda a cargo de cada equipo finalista. La RFEF ofrece a cada equipo una cifra de localidades -normalmente superior a las 20.000- que el club reparte en función de sus criterios.

En el caso del Atlético de Madrid, el club ha anunciado que el 85 % de las entradas que reciba el Atlético de Madrid se destinarán a sus socios y peñas oficiales por orden de antigüedad. Desde el miércoles 4 de marzo a las 10:00 y hasta el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas los socios colchoneros -abonados y no abonados- podrán solicitar sus entradas. El club, en este caso, atenderá en primer lugar las solicitudes de mayor antigüedad, y así de manera correlativa hasta completar el cupo de entradas disponibles. Los ganadores se anunciarán en los días posteriores.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Rey 2026? Precios y tarifas

Los precios de las entradas de la final de la Copa del Rey 2026 todavía se desconocen. La RFEF anunciará próximamente a los clubes cuánto cuestan las entradas en función del sector asignado y los socios tendrán la opción de aceptar la oferta o no. La capacidad de La Cartuja es de 70.000 espectadores.

En SPORT les mantendremos actualizados de todas las novedades respecto a la final de la Copa del Rey, cómo conseguir entradas y dónde ver el partido final del torneo del K.O.