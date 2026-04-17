Enrique Cerezo, en estado puro antes de la Copa del Rey: "Que gane el mejor, el que más suerte tenga… o el que decida la Federación"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, volvió a acaparar focos con su estilo desenfadado durante el canutazo previo a la tradicional cena de directivas en la Copa del Rey. Acompañado por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, dejó una retahíla de frases entre bromas y dobles sentidos que no pasaron desapercibidas ante los medios.

"Mañana celebramos la gran noche del cine español… bueno, del fútbol español”, arrancó con un pequeño lapsus el empresario cinematográfico, antes de añadir con una sonrisa: "Que gane el mejor, el que más suerte tenga… o el que decida la Federación", en un comentario que mezclaba humor con cierto tono crítico.

El dirigente rojiblanco también tuvo tiempo para responder con gracia a preguntas más ligeras. Sobre el calor, comentó: “Yo vengo de los toros, así que dímelo a mí”, mientras que al plantearle un posible reparto de títulos respondió con sorna: "¿Que la Real gane la Copa y nosotros la Champions? Bueno, eso lo vamos a estudiar. ¿Doblete? Eso me gusta más… dilo otra vez". Un repertorio de respuestas que evidenció su comodidad en este tipo de escenarios y su habilidad para generar titulares.

Cerezo, sobre Julián Álvarez: "Hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar" / 'X'

No hay favoritos

Sin embargo, más allá del tono distendido, Cerezo adoptó una postura más reflexiva al analizar la situación deportiva del equipo entrenador por Diego Pablo Simeone. Subrayó que no considera al Atlético favorito en la final, insistiendo en que en el fútbol "no hay favoritos" y que los partidos "están siempre al 50%". En ese sentido, recordó cómo hace apenas unas semanas el equipo era dado por eliminado en varias competiciones, y ahora se encuentra disputando la final de Copa y las semifinales de la Champions, lo que, a su juicio, demuestra la imprevisibilidad del deporte.

El presidente también destacó la ilusión que supone para el club volver a una final copera después de trece años, un logro que considera significativo para la entidad y su afición. Además, se refirió al momento de Antoine Griezmann, dejando entrever que podría estar ante una etapa importante en su carrera, con la posibilidad de cerrar ciclo levantando los trofeos de la Copa del Rey y la Champions League.

Por último, no evitó pronunciarse sobre una cuestión siempre polémica: el arbitraje. Con Louzán a su lado, lanzó un comentario directo: "Lo digo aquí con el presidente de la Federación a mi lado, el VAR está haciendo mal a los árbitros" dejando claro que, pese al tono jocoso predominante, también hubo espacio para alguna puyita.