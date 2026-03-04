Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explica su lapsus: "Tomford y Smith no nos han hecho falta"

El Atlético de Madrid sufrió, pero ya estará en la final de la Copa del Rey, a la espera de su rival (Athletic Club o Real Sociedad). El conjunto dirigido por el Cholo Simeone aguantó, sufrió y cayó derrotado, pero con un resultado que les servía para superar la eliminatoria. Los rojiblancos hicieron de oro el resultado de la ida en el Riyadh Air Metropolitano. El 4-0 fue un margen suficiente, aunque justo, para sostenerse en el Spotify Camp Nou (3-4 global).

Los madrileños sufrieron y mucho. Durante el encuentro, se podía observar al Cholo Simeone con las manos a la cabeza, de cuclillas o dando vueltas, nervioso, sabiendo que el equipo lo estaba pasando mal. Su planteamiento de esperar atrás, les funcionó, aunque quizá arriesgaron demasiado a la hora de esperar al conjunto de Hansi Flick en su área.

Cerezo sufrió en el palco

Enrique Cerezo, máximo mandatario del Atlético de Madrid, también fue una de las personas que más sufrió en Barcelona. Lo admitió en los micrófonos de 'El partidazo de la Cope', tras terminar el encuentro, junto a Juanma Castaño. El presidente estuvo en el Spotify Camp Nou y celebró, junto al equipo, la clasificación a la final, tras 13 años sin alcanzarla (La última final que jugó fue en 2013, cuando se enfrentó al Real Madrid y venció por 1-2 en la prórroga).

"La verdad es que bien no, pero se ha pasado como se tiene que pasar un partido que es una eliminatoria. Yo siempre he pensado que meteríamos un gol como mínimo, para poder un poco desigualar el sistema", comentaba Cerezo, que bajó a los vestuarios al término del encuentro para felicitar a los suyos.

Cerezo, al llegar al vestuario, se encontró con el técnico rojiblanco cansado, con cara de sufrimiento. "Venir con una diferencia de 4 goles y que te lo pudieran haber igualado, pues era muy complicado y desastroso", admitía.

El gracioso lapsus de la comida de directivas

Enrique Cerezo, con un tomo distendido y divertido, fue preguntado por la extraña respuesta en la comida de directivas, previa al partido. El presidente afirmó "tener a Tomford y a Smith, además de Julián", para el partido ante el Barça. La respuesta no dejó indiferente a nadie, con la cara de incredulidad de los periodistas que estaban en la puerta del restaurante entrevistándolo.

Sin embargo, Cerezo respondió con humor: "No nos han hecho falta. Los dos de Nova Jersey", bromeaba. Obviamente, son dos jugadores que no existen y seguramente se refería a Sorloth y a otro compañero del vestuario. El Atlético espera rival ya en la Cartuja.