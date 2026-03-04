Dónde ver el Real Sociedad - Athletic de semifinales de la Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

Real Sociedad y Athletic Club se dan cita en Anoeta hoy miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ha llegado el momento de la verdad, el duelo decisivo entre los dos clubes vascos que se juegan el pase a la gran final de la competición copera, donde espera el Atlético de Madrid.

Se trata de un partido marcado en rojo por ambos clubes en el calendario. En la antesala de una final por un título copero, cualquier esfuerzo es poco para intentar llegar a la última ronda de un torneo que guarda tan buen recuerdo para ambas aficiones. Hay mucho en juego esta noche en Anoeta, donde se vivirá un derbi vasco que será mucho más que eso.

Iñaki Williams, desesperado en el derbi / EFE

La Real Sociedad consiguió la ventaja parcial en la eliminatoria tras ganar por 0-1 en San Mamés. Los donostiarras demostraron que están más preparados que los bilbaínos a estas alturas de la competición, aunque les costó trasladar su superioridad en el marcador. Finalmente, fue Beñat Turrientes quien desequilibró el encuentro de ida, aunque todo queda abierto para el partido de vuelta en Anoeta.

En la final espera el Atlético de Madrid, que consiguió eliminar al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. A pesar del esfuerzo titánico de los azulgranas, que llegaban al partido de vuelta tras caer por 4-0 en el Metropolitano, el equipo de Hansi Flick se quedó a solo un gol de lograr el milagro y sucumbió por 3-0 en el global. Los colchoneros esperan rival en la final, que saldrá del duelo entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

¿Dónde ver el Real Sociedad - Athletic de semifinales de Copa del Rey gratis por TV?

En España, la semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club se podrá ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, que también ofrecerá la retransmisión en directo del encuentro.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.