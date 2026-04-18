Dónde ver la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad gratis por TV, online y en directo

Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en el Estadio de La Cartuja de Sevilla hoy sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas (CET) medir sus fuerzas en la gran final de la Copa del Rey. Rojiblancos y 'txuri-urdin' miden sus fuerzas por tercera vez en la presente temporada, esta vez con el aliciente de poder conquistar un título.

El Atlético de Madrid llega a Sevilla con el objetivo de poner la guinda a una semana fantástica. Apenas unos días después de certificar su presencia en las semifinales de la Champions League, los del 'Cholo' Simeone pueden volver a sentarse en el trono copero si consiguen tumbar a una Real Sociedad ante la que ya se impusieron hace apenas un mes en LaLiga (3-2).

Suceda lo que suceda esta noche en La Cartuja, la Copa del Rey tendrá un nuevo campeón. Atlético de Madrid o Real Sociedad tomarán el relevo del FC Barcelona en el palmarés de la competición en lo que sería el undécimo título copero para los colchoneros y el cuarto para los donostiarras.

Imagen del último enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad / EFE

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey hoy gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Copa del Rey 2025/26 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la emisión del partido por el título también correrá al cargo de TV3 y ETB1.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición y emite el partido por el título a través de Movistar Plus+ (M7). Además, la final también se podrá ver en streaming a través del canal de YouTube de Ibai Llanos.

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