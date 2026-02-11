Dónde ver el Athletic - Real Sociedad de semifinales de Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

Athletic Club y Real Sociedad se dan cita en el Estadio de San Mamés hoy miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La penúltima ronda del torneo del torneo del K.O. quedará inaugurada con un derbi vasco, del que saldrá uno de los contendientes en el partido por el título de La Cartuja.

Los dos conjuntos cuentan con el denominador común de haber empezado la temporada dejando más dudas que certezas, pero ambos parecen recuperados en el momento de afrontar el cara a cara. El Athletic viene de apear de la competición al Valencia (1-2), mientras que la Real Sociedad hizo lo propio ante el Deportivo Alavés (2-3).

Independientemente de lo que suceda esta noche en San Mamés, todo se decidirá en San Sebastián. Las semifinales de la Copa del Rey incorporan por primera vez la eliminatoria a doble partido, con la vuelta programada para el próximo miércoles 4 de marzo en el Reale Arena.

Athletic Club y Real Sociedad serán los encargados de inaugurar las semifinales de la Copa del Rey hoy miércoles 11 de febrero / EFE

¿Dónde ver el Athletic - Real Sociedad de semifinales de Copa del Rey gratis por TV?

En España, la semifinal de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad se podrá ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la retransmisión correrá al cargo de ETB1.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.