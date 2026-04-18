¿Cuánto dinero gana la Real Sociedad como campeón de la Copa del Rey?

La nueva edición de la Copa del Rey no quedó corta de emociones. Y tampoco la final entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. El estadio de La Cartuja de Sevilla acogió este sábado 18 de abril la gran final del torneo del 'KO' más importante de España.

El Atlético de Madrid llegó al partido eliminando al FC Barcelona en semifinales, a quien también eliminó en la Champions League.

Por su parte, la Real Sociedad dejó atrás a su gran rival, el Athletic Club, en la última ronda a doble partido del torneo.

Finalmente, el conjunto vasco se llevó el partido en la tanda de penaltis tras avanzarse en el marcador con el gol más rápido de la historia de la Copa del Rey y ver como le empataban hasta dos veces el encuentro.

El campeón de la Copa del Rey en esta edición, concretamente la Real Sociedad, se embolsó aproximadamente 1,2 millones de euros, según los datos que compartió la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A esta cifra se incluyen los precios económicos fijos por participación y las primas conseguidas por las eliminatorias superadas a lo largo de la competición.

Por su lado, el subcampeón del torneo, el Atlético de Madrid, recibe alrededor de 1 millón de euros por su participación en la final de Copa.

A estos ingresos, varias fuentes apuntan que se tienen que añadir más emolumentos por las taquillas en el estadio de la final. Los beneficios de lo que se saque en La Cartuja se dividirán en tres partes: la RFEF y cada uno de los finalistas. Con entradas a un precio medio de 90 euros y un estadio con capacidad para 50.000 personas, se calcula que los ingresos por este concepto podría ascender a otro millón de euros para cada participante en la final.

Aunque la diferencia económica no es mucha, la diferencia deportiva puede marcar la carrera de un futbolista y la historia de un club o una entidad.

Además, la victoria en la Copa del Rey da al club la oportunidad de participar en la Supercopa de España, torneo que también aporta ingresos interesantes para las entidades participantes (unos seis millones de euros como mínimo).

El club con más títulos de la competición es el FC Barcelona, con 32. Le sigue el Athletic Club, con 24 y el Real Madrid, con 20. El Atlético se queda con 10, el Valencia con 8, el Zaragoza con 6, el Sevilla con 5, y la Real Sociedad iguala al Espanyol y al Real Unión de Irún con 4 títulos.

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