Diego Simeone, en directo: rueda de prensa previa al Atlético de Madrid - Barça de Copa del Rey, hoy en vivo

Atlético de Madrid y Barça se miden este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Sigue en directo la rueda de prensa del 'Cholo' Simeone antes del partido contra los azulgranas.

Finaliza la rueda de prensa de Diego Simeone previa al duelo de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Resultado para la ida "Como cualquier equipo que juegue en casa, me iría satisfecho ganando el partido".

"Me agarro al equipo que tengo para ganar al Barça".

La fe de Simeone "Yo fe tengo siempre, no sólo mañana. En todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final".

Cómo hacer daño al Barça "Si te encuentran en transiciones, son un equipo peligroso, pero también con posesiones largas. No puedes quitarles el balón todo el rato por su presión. Tenemos que llevar el partido donde podemos hacerles daño".

"Los futbolistas hacen un buen trabajo y se están comportando muy bien para gestionar el calendario"

El espacio del entrenador "Continuamente el espacio del entrenador es imperfecto. El partido del Betis rozó la perfección, pero los primero 15 minutos no fueron buenos. Sabemos lo que tenemos para darle a los jugadores de las herramientas. La realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas"

Hansi Flick "Le doy valor Flick por continuar constantemente con la línea adelantada, a mantener la presión asfixiante en campo rival y a convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo".

Baja de Barrios "No estoy pensando en ellos, ni en la baja de Barrios. Necesito centrarme en lo que vamos a hacer nosotros. No hay uno igual; los otros chicos tienen características diferentes. Cardoso no nos puede ayudar. Los jugadores que han llegado (Mendoza y Vargas) están en fase de adaptación".