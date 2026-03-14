Desvelados los precios de la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad: solo el 2% de las entradas valen menos de 100 euros

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madridy la Real Sociedad ya tiene definidos los precios oficiales de las entradas. Ha sido el club vasco, que ejercerá de teórico visitante, el que ha desvelado cuánto costarán en un correo distribuido a sus socios, en el que incluye la lista de precios y las entradas de cada cuantía de las que dispone.

Cada equipo contará con 25.680 entradas, repartidas en diferentes sectores y con varios tramos de precios según la ubicación. Según esa lista que han recibido los socios de la Real, los precios van desde los 89 hasta los 282 euros, dependiendo de la zona del estadio. Aunque no será igual en las cantidades, ya que los fondos de La Cartuja no son simétricos, será un reparto muy parecido al que reciba el Atlético, y los precios para cada zona serán iguales.

Precios de las entradas de la final de Copa. / .

La polémica no ha tardado en explotar, debido a la poca cuantía de las más baratas, y los altísimos precios que alcanzan las caras. "Solo un 1,8% de las entradas asignadas a los equipos no sobrepasan los 100 euros. Es una barbaridad", contaba Irene, una usuaria de X que explicaba que la media de precios estará alrededor de 160 euros.

Entre muchos aficionados, la opición era casi unánime. "Atraco" y "robo" eran dos de las palabras más repetidas para definir los precios. A continuación, desglosamos el reparto que ha anunciado la Real, que, repetimos, será muy similar al del Atlético.

Fondo Sur: las entradas más económicas

La mayor parte de las localidades se concentran en los fondos, donde también se encuentran los precios más bajos. En el Fondo Sur se distribuyen 17.468 entradas con cuatro niveles de precio:

451 entradas a 89 euros

a 3.980 entradas a 116 euros

a 7.100 entradas entre 133 y 144 euros

entre 5.937 entradas entre 167 y 179 euros

Este sector concentra más de dos tercios del total de entradas destinadas a los aficionados de cada club.

Tribuna: precios intermedios

En la zona de Tribuna se reparten 4.885 localidades, con precios más elevados debido a su mejor visibilidad del terreno de juego:

376 entradas entre 179 y 215 euros

entre 3.715 entradas entre 236 y 248 euros

entre 794 entradas entre 259 y 282 euros

Tribuna principal: las más caras

Las localidades situadas en Tribuna Principal, las más próximas a la zona central del estadio, suman 3.327 entradas y también presentan algunos de los precios más altos:

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