El derbi vasco menos amistoso: Valverde frente a los invencibles

San Mamés se viste de gala. La Catedral vivirá este miércoles (21.00 horas) su primera gran noche del año y de la temporada, acogiendo la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente a una Real Sociedad en modo apisonadora. El sueño de la final está a la vuelta de la esquina, por lo que ya se respira un encuentro de alta tensión alejado de cualquier componente amistoso que siempre venía implícito en los derbis vascos.

Athletic y Real se encuentran a tan solo dos partidos de viajar no solo a La Cartuja, sino también a Qatar la próxima temporada, pues está en juego un billete para la final que otorga también el boleto para la próxima Supercopa de España.

El proyecto de Valverde, a prueba

Se citan en San Mamés la ilusión de la Real Sociedad frente a la necesidad del Athletic. Los de Ernesto Valverde, pese a derrotar al Levante en la última jornada liguera, atraviesan un mal momento en una temporada demasiado floja, en la que el proyecto del Txingurri ha sido cuestionado una y otra vez y en la que sus estrellas siguen sin reencontrarse con su mejor versión. Véase el caso Nico Williams.

Por todo ello cobra vital importancia la Copa para los leones, su torneo fetiche y con el que pueden salvar un año en el que todavía no está todo perdido. A seis puntos de Europa en LaLiga, el Athletic centra sus esfuerzos en un torneo copero que se convierte en la única vía para levantar un título y la más asequible para ser equipo europeo la próxima campaña.

Una Real invencible

Ante todo ello luchará una Real Sociedad que no le teme a nada ni a nadie. Pellegrino Matarazzo ya es un ídolo de masas en San Sebastián. No en vano ha construido desde su llegada un cuadro 'txuri-urdin' completamente invencible.

Y no es una expresión o una metáfora. Desde que el estadounidense aterrizara en Anoeta el 21 de diciembre, la Real no sabe lo que es perder. Son ya ocho partidos consecutivos saldados con victoria o empate, entre ellos los duelos frente a Atlético de Madrid, Barcelona o el propio Athletic, a quien ya le robó dos puntos en La Catedral hace tan solo nueve días.

Por eso la ilusión con la Copa es máxima para los donostiarras, que han protagonizado una remontada espectacular en LaLiga para situarse a tres puntos de Europa y que esperan mantener su imbatibilidad también en el torneo del KO, donde no estarán disponibles Kubo, Barrene, Zakharyan, Marrero y Sucic, además de un Jon Karrikaburu descartado por decisión técnica.

Por parte bilbaína, Paredes es baja por sanción, Sancet podría llegar pero entre algodones tras regresar el lunes a los entrenamientos grupales, Yuri será baja y Vivian y Berenguer han trabajado al margen estos días, por lo que Valverde deberá arriesgar o tirar de imaginación.