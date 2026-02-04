Deportivo Alavés - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Deportivo Alavés y Real Sociedad se enfrentan hoy miércoles 4 de febrero en el Mendizorroza en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegó a la instancia tras eliminar al Rayo Vallecano (2-0) en los octavos de final, al Sevilla (1-0) en los dieciséisavos, al Portugalete (2-1) en la segunda ronda y al Getxo (7-0) en la primera ronda.

De igual forma, los comandados por Pellegrino Matarazzo lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Osasuna (2-2, 4-3 p.p.), el Eldense (2-1), el Reus FCR (2-0) y el Negreira (3-0), respectivamente.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - REAL SOCIEDAD DE LA COPA DEL REY

El partido entre Deportivo Alavés y Real Sociedad, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputa hoy miércoles 4 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - REAL SOCIEDAD DE LA COPA DEL REY

En España, el partido de Copa del Rey entre Deportivo Alavés y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de Copa del Rey a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.