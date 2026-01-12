Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

El Depor, indignado por la diferencia de días de descanso previos al duelo de Copa ante el Atlético

Tras jugar el sábado contra Las Palmas y llegar a A Coruña el domingo, el Deportivo solo podrá entrenar una vez antes de enfrentarse al Atlético en los octavos de final de la Copa

Los jugadores del Deportivo celebran el pase a octavos

Los jugadores del Deportivo celebran el pase a octavos / Cabalar / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El Deportivo ha lanzado un dardo en una nota de prensa aludiendo al tiempo de descanso que tendrán ambos equipos. El Atlético cayó eliminado por el Madrid en las semifinales de la Supercopa el pasado jueves, mientras que el Deportivo jugó fuera de casa el sábado ante Las Palmas (1-1).

El conjunto gallego pernoctó en Canarias, ya que el partido se disputó a las 18:30, y no llegó a A Coruña hasta el domingo por la mañana. Por ese motivo, solo podrá realizar un único entrenamiento esta tarde antes de afrontar el partido de octavos mañana a las 21:00. En total, los colchoneros habrán tenido dos días más de descanso y preparación que los coruñeses.

MAJADAHONDA (CA. MADRID), 12/01/2026.- El jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Madrid, previo al partido de octavos de la Copa del Rey que disputarán frente al RC Deportivo, mañana martes en el estadio Riazor de A Coruña. EFE/Sergio Pérez

Pablo Barrios entrena con normalidad y podría entrar en la convocatoria / SERGIO PEREZ / EFE

De haber llegado a la final, el partido se habría desplazado automáticamente al miércoles, lo que habría dado al Deportivo un día extra de descanso. Sin embargo, por decisiones televisivas, el choque se mantiene para el martes. En una nota de prensa, el club blanquiazul confirmó que "solo realizarán un único entrenamiento de cara al partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid". Los locales únicamente dispondrán de 72 horas antes de que empiece el encuentro.

Pese no haber realizado ninguna protesta oficial, en el mensaje se deja entrever explícitamente el malestar del club: "Los caprichos del calendario hacen que el conjunto colchonero sí tenga cuatro días para preparar el encuentro copero, porque este fin de semana no tiene competición liguera”. Un mensaje tan claro como contundente.

