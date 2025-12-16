¡El Dépor se carga al Mallorca de la Copa!

¡Ya tenemos la primera sorpresa de los dieciseisavos de final! El RC Deportivo, con Yeremay en el banquillo, eliminó al Mallorca en un duelo vibrante en Riazor que se solventó con un tanto del canterano Collazo a falta de cinco minutos para el final (1-0). El cuadro balear cae en la Copa del Rey y se une a Espanyol, Girona y Real Oviedo como equipos de Primera División eliminados por un rival de menor entidad. También en el turno de tarde se disputó el Eibar-Elche, con victoria ilicitana sufrida (0-1).

El de A Coruña fue un duelo de idas y venidas, con claro protagonismo para la madera, que apareció en hasta cuatro ocasiones antes del 1-0 del Deportivo. La primera gran ocasión la firmó Diego Villares, con un zapatazo que se topó con el larguero. Estaba siendo mejor el Mallorca, pero no lograba llegar con claridad a la portería de Eric Puerto.

De hecho, su acción más peligrosa no llegó hasta el minuto 75, cuando Pablo Maffeo cazó un rechace y se sacó un derechazo que también repelió el travesaño. Fue un minuto frenético, pues el contragolpe de los gallegos también terminó en el palo, que esta vez le negó el gol a Bil Nsongo. Se le resistía la victoria al equipo de Segunda, que, no obstante, terminó encontrando el premio del 1-0 en el 85'.

Un gol que tiene como claro protagonista al técnico Antonio Hidalgo, pues fueron tres de los hombres que partieron desde el banquillo los que participaron en la jugada del gol. Luismi Cruz la puso al corazón del área, donde Bil Nsongo se impuso a su par y remató con contundencia. Sin embargo, el balón lo repelió de nuevo la madera y le cayó muerto al canterano Noé Collazo, que vio puerta en el día de su debut con el primer equipo del Dépor.

Victoria con susto para el Elche

Ganó con lo mínimo el Elche, que se aprovechó de un error garrafal del portero del Eibar para ponerse por delante y controlar un partido que pudo torcerse en la segunda mitad con un penalti en contra. El 0-1 llegó justo antes de la media hora de juego, cuando el meta Luis López trató de enviar el balón al central Arambarri. Sin embargo, estuvo atento el canterano Adam Boayar para adivinarle las intenciones, robar el cuero y definir a la perfección.

Antes del tanto sorprendía el Eibar dominando a los de Eder Sarabia. Pero el gol encajado sentó como un jarro de agua fría en el conjunto armero, que pudo recibir el segundo en hasta dos ocasiones consecutivas del Elche. Primero, en un centro que se paseó sin rematador, y luego en un remate de Mendoza desviado.

Ya en la segunda mitad, Dituro se convertiría en el héroe del Elche al evitar el empate en hasta dos ocasiones. Una de ellas deteniéndole un penalti a Corpas -cometido por Pedrosa- con un auténtico paradón, como también lo fue la intervención que le negó el gol minutos antes a Adu Ares.