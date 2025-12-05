Debacle catalana en la Copa del Rey

La segunda ronda de la Copa del Rey se convirtió en una auténtica masacre para los equipos catalanes. Comenzaron hasta cinco equipos esta aventura copera y, al finalizar estas eliminatorias, ninguno logró continuar con vida. Con casos y situaciones muy diferentes, Espanyol, Girona, Sabadell, Sant Andreu y Reus FC Reddis dijeron adiós al torneo del 'KO'.

Todo empezó con el descalabro del Girona contra el Ourense de Primera Federación. Los de Míchel se vieron sorprendidos por el conjunto gallego, que ya se había cargado al Oviedo en la primera eliminatoria, en un partido en el que no estuvieron a la altura. A parte de la dolorosa derrota, el equipo gironí también perdió por una lesión muscular a Abel Ruiz en una noche para olvidar. Aunque se deben centrar en lograr la permanencia en Primera División, esta derrota supone un duro golpe.

Tampoco le fue mejor al RCD Espanyol. Llegaba el cuadro perico ilusionado a esta segunda ronda de Copa tras el buen inicio de temporada, sin embargo, completó un horrible partido para despedirse demasiado pronto del torneo. Los de Manolo González cayeron por la mínima contra el Atlético Baleares de Segunda Federación con una 'unidad B' que salió señalada tras el descalabro. El técnico blanquiazul calificó esta eliminación como "una cagada gorda", cayendo por segundo año consecutivo ante un equipo tres categorías inferior.

El Atlético Baleares elimina al Espanyol de la Copa del Rey / EFE

Con el fracaso de los dos equipos de Primera División, el milagro de los equipos más humildes tampoco se produjo. El Sabadell dejó una notable imagen delante el Deportivo de La Coruña, líder de la Segunda División, pero la falta de gol lastró a los pupilos de Ferran Costa. Cristian Herrera y Rubén López se encargaron de sentenciar las opciones arlequinadas en la segunda mitad.

Por su parte, aunque la Copa del Rey volvió a l’Estadi Municipal de Reus diez años después, la fiesta no pudo ser completa para los rojinegros. El Reus FC Reddis, que plantó cara a la Real Sociedad, sobre todo en la primera mitad, quedó eliminado tras los tantos de Mikel Goti y Sadiq desde los once metros. Los donostiarras impusieron su condición de favorito.

Fue la Unió Esportiva Sant Andreu quien más cerca tuvo el pase de todos los equipos catalanes. El equipo quadribarrat, que milita en la Segunda Federación, compitió de tú a tú contra el Celta de Vigo, equipo que disputa la Europa League. El equipo de Natxo González llevó a su rival al límite en un Narcís Sala de las grandes ocasiones, donde la afición empujó con fuerza a su equipo hacia la gloria, pero la suerte cayó del lado visitante en la tanda de penaltis.

Tras estas cinco eliminaciones, el único representante catalán que queda en la Copa del Rey es el Barça. El equipo azulgrana aún no ha disputado ningún partido en esta edición del torneo, ya que los cuatro clubes que participan en la Supercopa de España están exentos de las rondas iniciales. Ahora, el conjunto culer entra directamente en el sorteo de los dieciseisavos de final.