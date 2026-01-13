Así están los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26: equipos clasificados y fecha del sorteo

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 empiezan a tomar forma. Con los octavos de final del torneo del K.O. en marcha, ya se conoce la identidad de los tres primeros equipos que han certificado su presencia en la siguiente ronda, conformando un elenco inicial que de momento no presenta ninguna sorpresa significativa.

El primer equipo en confirmar su presencia en la sigiente ronda ha sido un Atlético de Madrid al que le ha tocado sufrir de lo lindo en Riazor. El conjunto rojiblanco terminó llevándose la victoria por la mínima ante el Deportivo gracias a un sensacional gol de falta de Antoine Griezmann.

Los otros dos billetes saldrán de las eliminatorias entre Cultural Leonesa-Athletic y Real Sociedad-Osasuna, que se tendrán que resolver en la prórroga.

¿Qué equipos están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid

Athletic Club de Bilbao

Real Sociedad

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Una vez conocida la identidad de los 8 equipos clasificados, la Copa del Rey avanzará hasta los cuartos de final, ronda que se disputará entre el 3 y el 5 de febrero. Antes se procederá con el tradicional sorteo para determinar los cuatro emparejamientos.

¿Cuándo será el sorteo de cuartos de Copa del Rey?

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.