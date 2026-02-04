Cuartos Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey sigue avanzando en los cuartos de final con la disputa de dos nuevos partidos. Este miércoles 4 de febrero, cuatro equipos saldrán a escena en busca de los dos billetes en juego hacia la próxima ronda del torneo.

En el segundo día de competición en los cuartos de final llega el turno de Real Sociedad y Athletic Club, que se enfrentan a Deportivo Alavés y Valencia respectivamente. Los encargados de poner el broche a la antepenúltima ronda de la competición serán Real Betis y Atlético de Madrid, que miden sus fuerzas el jueves 5 de febrero.

La jornada anterior de los cuartos de final de la Copa del Rey trajo consigo el duelo estelar de la eliminatoria. El Barça, vigente campeón de la competición copera, apeó de la competición copera al 'matagigantes' Albacete en un partido que parecía encarrilado con los goles de Lamine Yamal y Araujo, pero terminó siendo sufrido en el tramo final.

Araujo, tras marcar en Albacete / Associated Press/LaPresse

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey?

Los cuartos de final de la Copa del Rey se celebran entre el 3 y el 5 de febrero. Estos son los horarios de la las tres jornadas de competición:

Martes, 3 de febrero Albacete - FC Barcelona: 1-2 Miércoles, 4 de febrero Deportivo Alavés - Real Sociedad: 21:00 horas (CET)

Valencia - Athletic Club: 21:00 horas (CET) Jueves, 5 de febrero Real Betis - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey por TV y online?

En España, los enfrentamientos que componen los cuartos de final se podrán ver por TV y online en plataforma de pago Movistar +. El Valencia - Athletic Club será emitido a través de M+ LaLiga (M54, 0110), mientras que el Deportivo Alavés - Real Sociedad se podrá ver a través de M+ LaLiga 2 (M57, 0112)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Copa del Rey a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.