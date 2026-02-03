Cuartos Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey abre el telón de sus cuartos de final con la disputa del primer partido de la eliminatoria. Este martes 3 de febrero, dos equipos saldrán a escena en busca del primer billete en juego hacia la próxima ronda del torneo.

La jornada inaugural de los cuartos de final de la Copa del Rey traerá consigo el duelo estelar de la eliminatoria. El Barça, vigente campeón de la competición copera, se desplaza hasta el Carlos Belmonte para medir sus fuerzas ante el Albacete, matagigantes por derecho propio después de apear al Real Madrid en la ronda anterior.

Una vez conocida la identidad del primer finalista, el miércoles llegará el turno de Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia y Athletic Club, mientras que Real Bets y Atlético de Madrid pondrán el broche a la antepenúltima ronda de la competición.

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey?

Los cuartos de final de la Copa del Rey se celebran entre el 3 y el 5 de febrero. Estos son los horarios de la las tres jornadas de competición:

Martes, 3 de febrero Albacete - FC Barcelona: 21:00 horas (CET) Miércoles, 4 de febrero Deportivo Alavés - Real Sociedad: 21:00 horas (CET)

Valencia - Athletic Club: 21:00 horas (CET) Jueves, 5 de febrero Real Betis - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey por TV y online?

En España, el Albacete - Barça se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online a través de RTVE Play. Otra opción alternativa es el canal autonómico TV3.

El resto de enfrentamientos que componen los cuartos de final se podrán ver por TV y online en plataforma de pago Movistar +.

