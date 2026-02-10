¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey 2025-26? Horarios y fechas del Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad

La Copa del Rey 2025/26 abre este martes el telón de las semifinales. Los cuatro equipos restantes de la competición del K.O. entran a escena para disputarse los dos últimos billetes para la final de La Cartuja, que saldrán de las eliminatorias que disputarán Atlético de Madrid-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad.

Entre los cuatro equipos que certificaron su pase a semifinales, la presencia del FC Barcelona destaca como principal favorito. El equipo de Hansi Flick sigue intratable y ha llegado a la penúltima instancia del torneo copero tras dejar en el camino a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete, tres rivales de categoría menor. El rey de copas quiere revalidar el torneo conquistado la temporada pasada contra el Real Madrid (3-2) y ahora se citará en semifinales con el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, un rival de máximo riesgo que obligará al Barça a sacar su mejor versión si quiere llegar a la final.

La otra eliminatoria que ha deparado el sorteo de semifinales de la Copa del Rey tendrá como protagonistas al derbi vasco que enfrentará a Athletic Club y Real Sociedad. Los bilbaínos quieren salvar una temporada desastrosa tanto en Liga como en Champions, mientras que los donostiarras llegan en un mejor momento de forma y con la ilusión de repetir el título copero de 2021.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Albacete en los cuartos de la Copa del Rey / Dani Barbeito

Horarios y partidos de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26

PARTIDOS DE IDA Miércoles 11 de febrero. Athletic Club - Real Sociedad. 21:00 horas (CET)

Jueves 12 de febrero. Atlético de Madrid - FC Barcelona. 21:00 horas (CET) PARTIDOS DE VUELTA Martes 3 de marzo. FC Barcelona - Atlético de Madrid. 21:00 horas (CET)

Miércoles 4 de marzo. Real Sociedad - Athletic Club. 21:00 horas (CET)

La primera semifinal enfrentará al Athletic Club contra la Real Sociedad de Fútbol en un emocionante derbi vasco. El partido de ida se disputará el miércoles 11 de febrero a las 21:00 h, mientras que el encuentro de vuelta, que decidirá al primer finalista en el "Destino Sevilla", tendrá lugar el miércoles 4 de marzo, manteniendo el mismo horario de las 21:00 h.

Por el otro lado del cuadro, el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizarán el segundo duelo por un pase a la final. El primer asalto de esta eliminatoria se jugará el jueves 12 de febrero a las 21:00 h. en el Metropolitano. El desenlace definitivo entre colchoneros y blaugranas se producirá el martes 3 de marzo, también a las 21:00 h en el Camp Nou.

