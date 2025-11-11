¿Cuándo se juega la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey 2025/26 comienza a dar sus primeros pasos. El sorteo de este martes 11 de noviembre, en el que los 56 participantes conocerán a su próximo rival en la competición, dará paso a la disputa de la segunda ronda.

En el elenco de equipos que disputarán la segunda ronda destacan cuatro ausencias llamativas, ya que la nómina de participantes asciende hasta los 60. Esto se debe a que Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid están exentos de disputar las dos primeras rondas por su condición de participantes en la Supercopa de España.

De los 56 protagonistas involucrados en el sorteo de la primera ronda de la competición, 15 de ellos son de Primera División y 17 de Segunda División. El sorteo será dirigido, por lo que los equpos de menor categoría se enfrentarán a los equipos de mayor categoría teniendo en cuenta criterios de proximidad geográfica.

Respecto al formato de la competición, las eliminatorias son a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. Si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo empieza la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

Una vez sorteados los emparejamientos, la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. La fecha y hora exacta de cada uno de los 56 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

