La cruda realidad de Simeone: su dato más incómodo

"La afición necesita ganar, no mensajes". Así de contundente se mostró un visiblemente dolido Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. La Real Sociedad conquistó su cuarta Copa del Rey tras una agónica tanda de penaltis, especialmente sufrida para el técnico argentino. "Es hoy, es hoy", se repetía a sí mismo. Mirada al cielo, un par de suspiros... y aplausos de reconocimiento hacia sus futbolistas tras el tanto decisivo de Pablo Marín.

El riojano, por cierto, cerró un círculo en La Cartuja: llegó a la cantera txuri-urdin en 2016, hace no mucho ejercía como recogepelotas - en la semifinal copera ante el Mirandés en 2020 - y, anoche, pasó a la historia del club donostiarra como el encargado de anotar el penalti que hizo campeona a la Real. Su cuento tuvo final feliz.

Volvamos a Simeone. Su Atleti fue de menos a más. Se vio sorprendido por el gol tempranero de Barrene, pero poco a poco fue rehaciéndose e imponiendo su juego en una final que se marchó a la prórroga gracias a una genialidad de Julián.

De menos a más

Antes, el Cholo tomó una decisión arriesgada: sacar a Lookman para meter a Sorloth. Y dejó a la Araña, que se echó el equipo a la espalda y firmó un final de partido sobresaliente. Dio un pase magistral con el exterior a Cardoso - al que Marrero le negó el 3-2 -, envió un balón a la cruceta... pero falló su pena máxima.

Simeone tiró de galones y acertó, aunque la lotería de los penaltis terminó por dictar sentencia. "Lo hice porque entendía que con Sorloth de nueve podíamos tener más situaciones de gol y entendía que Julián y luego Baena podían hacer lo que estaba haciendo Lookman. Tenemos jugadores muy importantes y lo entendí de esa manera", argumentó en rueda de prensa.

¿Otro año en blanco?

"No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho. Necesitábamos ganar, no pudimos ganar. Sabemos que dimos todo, eso me da mucha tranquilidad", expresó el técnico. Cierto es que la Champions es su última esperanza para evitar firmar otra temporada en blanco... y serían cinco consecutivas.

Final de Copa del Rey: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El último trofeo que sumó el Atleti a sus vitrinas fue la Liga 2020/21, con futbolistas como Luis Suárez, Savic, Vrsaljko, Carrasco, Diego Costa o Joao Félix. De aquella plantilla solo quedan Koke, Marcos Llorente, Giménez y Oblak.

11 finales de Simeone como entrenador del Atlético Seis ganadas Europa League 11/12

Supercopa de Europa 12/13

Copa del Rey 12/13

Supercopa de España 14/15

Europa League 17/18

Supercopa de Europa 2018/19 Cinco perdidas Supercopa de España 13/14

Champions League 13/14

Champions League 15/16

Supercopa de España 20/21

Copa del Rey 25/26

Simeone, que acumula 10 títulos como entrenador rojiblanco, perdió su quinta final de las once que disputó al frente del equipo. La última que conquistó fue la Supercopa de Europa 2018/19 ante el Real Madrid (2-4), tras proclamarse campeón de la Europa League frente al Marsella.

Aún más preocupante es este dato: sólo ha ganado un título importante (LaLiga 20/21) en los últimos 11 años. Es decir, entre Liga, Copa y Champions, el técnico argentino suma únicamente un campeonato liguero en las últimas 12 temporadas.

Noticias relacionadas

Eso sí, aún se aferra a una última bala: la Champions. El Atlético está a tres partidos de conquistar la que sería su primera 'Orejona'. Pero no será un camino sencillo: primero deberá eliminar al Arsenal en semifinales y, si lo logra, imponerse al PSG o al Bayern en la final del Puskás Aréna de Budapest.