Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26 en semifinales: eliminatorias, fechas y rival del Barcelona

La Copa del Rey 2025/26 ya tiene definidos todos los cruces de semifinales. Una vez realizado el sorteo de la penúltima ronda de la competición, los 4 equipos que todavía siguen en pie ya conocen quiénes serán sus próximos rivales con las vistas puestas en la final del torneo copero que se disputará en La Cartuja.

Entre los cuatro equipos que han certificado su pase a semifinales, la presencia del FC Barcelona destaca como principal favorito. Los blaugrana han llegado a las últimas instancias del torneo del K.O. tras eliminar a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete, tres rivales de categoría menor que han puesto en serios aprietos al rey de copas en su camino a revalidar el torneo. El equipo de Hansi Flick se citará ahora en semifinales con el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, un rival de máximo riesgo que obligará al Barça a sacar su mejor versión si quiere conseguir el billete a la final.

La otra eliminatoria que ha deparado el sorteo de semifinales de la Copa del Rey tendrá como protagonistas al derbi vasco que enfrentará a Athletic Club y Real Sociedad.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Albacete en los cuartos de la Copa del Rey / Dani Barbeito

Todos los partidos de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26

Club Atlético de Madrid - FC Barcelona

Athletic Club - Real Sociedad

Las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se disputarán el 10-11-12 de febrero los encuentros de ida y el 3-4-5 de marzo los de vuelta. Cabe recordar que, al contrario de lo que sucede en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey sí se disputarán a doble partido, la única ronda del torneo donde ambos equipos podrán disputar un partido en su estadio. La fecha y hora exacta de cada uno de los dos partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

