Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26 en octavos: todos los emparejamientos y rivales de Barcelona y Real Madrid

La Copa del Rey 2025/26 ya lo tiene todo listo para dar paso a los octavos de final, su cuarta ronda de competición. Una vez realizado el sorteo de la presente fase, los 16 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en el torneo del K.O.

Entre la nómina de participantes en los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 solo figuran equipos de las dos primeras categorías, con 11 equipos de Primera División y 5 de Segunda División. A estas alturas ya no hay lugar para los 'humildes', cuya representación llegó a su fin en la tercera ronda de la presente edición.

Por primera vez desde que la Copa del Rey cambió su formato, el sorteo de los octavos de final será dirigido, asegurando que los participantes de la Supercopa de España queden emparejados con un equipo de Segunda División. El rival del FC Barcelona, vigente campeón de la competición, será el Racing de Santander, mientras que el Real Madrid medirá sus fuerzas contra el Albacete.

Andreas Christensen celebra su gol ante el Guadalajara en la Copa del Rey / Dani Barbeito

En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que dan forma a los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26:

Todos los partidos de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26

RC Deportivo - Atlético de Madrid

Racing de Santander - FC Barcelona

Cultural Leonesa - Athletic Club

Albacete - Real Madrid

Burgos CF - Valencia

Real Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano

Los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 13 de enero y se extenderán hasta el jueves 15. La fecha y hora exacta de cada uno de los 8 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputarán a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, en caso de coincidencia de categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.