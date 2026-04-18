¿Cuántas Copas del Rey ha ganado el Atlético de Madrid?

Conocido es por todo el fútbol español que el Atlético de Madrid es uno de los equipos más exitosos en la Copa del Rey. No al alcance de nombres como el Athletic, el Real Madrid o el Barça, pero les sigue de cerca en la lista.

En total, el conjunto colchonero cuenta con una historia llena de momentos memorables en el certamen y es el cuarto más laureado de la historia. Desde su primera participación, el cuadro rojiblanco lub ha disputado un total de 19 finales, consiguiendo el título en diez ocasiones y quedando subcampeón en otras nueve.

UN CAMINO DE GLORIAS

Las finales ganadas por el Atlético de Madrid comenzaron en la temporada 1959-60, cuando venció 3-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un año después, volvió a enfrentarse al mismo rival y nuevamente se impuso, esta vez por 3-2. La tercera llegó en la campaña 1964-65, con una victoria por la mínima ante el Real Zaragoza. En 1972 logró su cuarto trofeo tras ganar 2-1 al Valencia y, en 1976, repitió el éxito con un triunfo por 1-0 frente al Zaragoza.

En la edición de 1984-85, el equipo madrileño derrotó 2-1 al Athletic Club con una destacada actuación de Hugo Sánchez. La siguiente Copa llegó en 1990-91, tras vencer al Mallorca 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Alfredo Santaelena.

Un año después, el equipo rojiblanco volvió a levantar el trofeo tras superar al Real Madrid por 2-0, con goles de Schuster y Futre. En la temporada 1995-96 se impuso al Barcelona 1-0 en una final que se decidió en la prórroga gracias a un tanto de Pantić. El título más reciente fue en la campaña 2012-13, cuando derrotó al Real Madrid 2-1 con goles de Diego Costa y Miranda en un partido que se definió en tiempo extra.

TAMBIÉN HUBO TRISTEZAS

Por otro lado, el Atlético de Madrid ha sido subcampeón en 9 oportunidades. La primera final perdida fue en 1920-21, cuando cayó 4-1 ante el Athletic Club. En 1925-26, el FC Barcelona se impuso por 3-2 en un partido de desempate. La tercera derrota llegó en la temporada 1955-56, con un 2-1 otra vez contra los 'Leones' de Bilbao. En 1963-64, el Zaragoza le privó del título al vencerlo por 2-1.

En 1974-75, el Real Madrid le superó con un 2-0. En la edición de 1986-87, el equipo madrileño empató 2-2 con la Real Sociedad, pero perdió en la tanda de penaltis. En 1998-99, el Valencia ganó la final por 3-0. Un año después, el Espanyol se llevó el título al vencer 2-1 y, en la 2009-10, el Sevilla se impuso por 2-0.

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Su último título en esta competición se logró en la temporada 2012-13, cuando, bajo la dirección de Diego Simeone, el equipo venció al Real Madrid en el Bernabéu, rompiendo una racha de 14 años sin superar a su eterno rival, en un partido en el que Joao Miranda anotó el gol decisivo en la prórroga. Desde entonces, el cuadro rojiblanco nunca más volvió a levantar el trofeo.