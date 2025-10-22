La Copa del Rey se verá por Radio Televisión Española

La Copa del Rey volverá a verse en Televisión Española. El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LALIGA ha adjudicado el Lote 1, Opción A a la Corporación RTVE, lo que le otorga los derechos en exclusiva de hasta 116 partidos por temporada del torneo, exceptuando la fase previa y la final.

La Copa, en abierto y con alcance nacional

Gracias a esta adjudicación, RTVE podrá emitir la mayoría de los partidos del torneo del KO en sus canales, tanto en abierto como a través de plataformas digitales. Una apuesta por el fútbol nacional que garantiza visibilidad a los clubes modestos y da continuidad a la cobertura que la cadena pública ya ha ofrecido en temporadas anteriores.

El contrato supone un incremento del 15% en el valor de los derechos respecto a la anterior licitación, lo que demuestra el creciente interés por la competición y su valor audiovisual.

¿Qué partidos incluye el lote?

El lote adjudicado abarca desde la primera ronda eliminatoria hasta las semifinales, con la única excepción de la final, que seguirá un proceso de comercialización independiente. Tampoco incluye los partidos de la fase previa, cuyos derechos se ofertan por separado (Lote 4).