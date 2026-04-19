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COPA DEL REY

La Copa del Rey y la Real Sociedad ya están en Gipuzkoa

La expedición txuri-urdin aterrizó en el aeropuerto de San Sebastián a las 14:09 horas y la celebración del título será el lunes en Donostia

¡La Copa ya está en San Sebastián!

¡La Copa ya está en San Sebastián!

Atlas News

EFE

La Copa del Rey y la Real Sociedad han llegado ya a Gipuzkoa, donde han recibido este domingo la primera ovación en casa después de la victoria de anoche en la final disputada en Sevilla frente al Atlético de Madrid.

El avión procedente de la capital andaluza, con todo el equipo a bordo, ha aterrizado a las 14:09 horas, con una de retraso sobre lo previsto, en el aeropuerto de San Sebastián, situado en el municipio de Hondarribia, donde ha sido recibido por miles de aficionados.

A continuación, bajaron de la aeronave jugadores y miembros del cuerpo técnico, que formaron un pasillo por el que, un cuarto de hora después, ha desfilado los capitanes txuri urdin Mikel Oyarzabal y Aritz Elustondo, con el trofeo en alto, en medio de vítores y aclamaciones de los congregados.

Tras recibir las primeras felicitaciones y muestras de cariño de los seguidores congregados en el aeropuerto, los miembros de la expedición se han montado en el autobús de la Real Sociedad que les esperaba para dirigirse a las instalaciones deportivas de Zubieta, en San Sebastián, en un trayecto que pasará por varios municipios y algunos barrios de la capital donostiarra.

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La celebración será mañana lunes en Donostia y el recorrido será el siguiente: Errenteria, Pasaia, Herrera, Gros, Zurriola, Boulevard, La Concha, Zumalakarregi, avenida Tolosa y Zubieta.

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