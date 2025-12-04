En directo
Copa del Rey
La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda
Espanyol, Rayo Vallecano, Celta, Sevilla y Valencia son los los equipos de Primera que se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey
Xavi Turu
Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con 10 partidos este jueves 4 de diciembre. Cinco equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:
Atlético Baleares 0-0 Espanyol
CE Sabadell 0-0 RC Deportivo
Real Ávila 0-0 Rayo Vallecano
Leganés 0-0 Albacete
Ponferradina - Racing
UE Sant Andreu - Celta
Real Zaragoza - Burgos
CD Extremadura - Sevilla
FC Cartagena - Valencia
Tenerife - Granada
ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL (0-0) I MIN. 39
Los de Manolo González no pueden con el muro defensivo del conjunto balear.
CE SABADELL - RC DEPORTIVO (0-0) I MIN. 34
No está nada cómodo el conjunto visitante ante un Sabadell que busca con insistencia el primero en la Noca Creu Alta.
REAL ÁVILA - RAYO VALLECANO (0-0) I MIN. 30
Hace unos minutos la tuvo en Ávila con un gran cabezazo de Diego Lorenzo, pero el Rayo está pisando el área rival con más persistencia, eso sí, sin encontrarse todavía con el gol.
ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL (0-0) I MIN. 30
Minutos de partido en los que el Atlético Baleares buscar ser partícipe de la contienda y dominar un poco más sobre el verde.
LEGANÉS - ALBACETE (0-0) I MIN. 27
Sin goles también en Butarque con un conjunto local que se acerca un poco más al primer gol.
CE SABADELL - RC DEPORTIVO (0-0) I MIN. 24
El conjunto catalán pone una marcha más y busca con insistencia el primer gol. Buen arranque de los de Ferran Costa.
REAL ÁVILA - RAYO VALLECANO (0-0) I MIN. 15
Los de Vallecas, con el paso de los minutos, están sintiéndose más cómodos sobre el terreno de juego y empiezan a dominar y a llevar la iniciativa.
ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL (0-0) I MIN. 15
¡¡Ha tenido la primera el Espanyol!! Mano a mano de Salinas con Rivas y el portero local despeja la pelota.
Copa del Rey
Llegados a los primeros 10 minutos de partido, todavía no se ha movido el marcador en ninguno de los 4 encuentros que empezaron a las 19:00 horas.
REAL ÁVILA - RAYO VALLECANO (0-0) I MIN. 7
Ojo que los locales han salido al verde con ganas de buscar el primer gol del partido. La tuvo Diego Lorenzo con un disparo que obligó al meta visitante a despejar el esférico y alejar el peligro.
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Olmo, KO hasta 2026
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El drama del Wolverhampton: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo