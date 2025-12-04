Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Copa del Rey

La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda

Espanyol, Rayo Vallecano, Celta, Sevilla y Valencia son los los equipos de Primera que se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey

Una Copa exigente con un Rayo que busca el triunfo

Una Copa exigente con un Rayo que busca el triunfo / @RayoVallecano

Xavi Turu

Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con 10 partidos este jueves 4 de diciembre. Cinco equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:

Atlético Baleares 0-0 Espanyol

CE Sabadell 0-0 RC Deportivo

Real Ávila 0-0 Rayo Vallecano

Leganés 0-0 Albacete

Ponferradina - Racing

UE Sant Andreu - Celta

Real Zaragoza - Burgos

CD Extremadura - Sevilla

FC Cartagena - Valencia

Tenerife - Granada

