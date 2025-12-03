Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Copa del Rey

La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda

Betis, Girona, Villarreal, Elche, Real Sociedad y Levante los los equipos de Primera que se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey

Un Murcia que quiere seguir soñando en la Copa

Un Murcia que quiere seguir soñando en la Copa / @Cadiz_CF

Xavi Turu

Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con 12 partidos este miércoles 3 de diciembre. Seis equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:

Mirandés 0-2 Real Sporting

Cultural Leonesa 1-0 FC Andorrra

Real Murcia 2-0 Cádiz

CF Talavera 0-0 Málaga

Eldense 0-1 Almería

Ourense CF - Girona

Reus FC Reddis - Real Sociedad

Pontevedra - Eibar

Cieza - Levante

Quintanar del Rey - Elche

Torrent - Real Betis

Atlético Antoniano - Villarreal

