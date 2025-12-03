En directo
Copa del Rey
La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda
Betis, Girona, Villarreal, Elche, Real Sociedad y Levante los los equipos de Primera que se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey
Xavi Turu
Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con 12 partidos este miércoles 3 de diciembre. Seis equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:
Mirandés 0-2 Real Sporting
Cultural Leonesa 1-0 FC Andorrra
Real Murcia 2-0 Cádiz
CF Talavera 0-0 Málaga
Eldense 0-1 Almería
Ourense CF - Girona
Reus FC Reddis - Real Sociedad
Pontevedra - Eibar
Cieza - Levante
Quintanar del Rey - Elche
Torrent - Real Betis
Atlético Antoniano - Villarreal
¡Descanso!
Estos son los marcados de los encuentros que empezaron a las 20:00 horas.
MIRANDÉS 0-2 REAL SPORTING
CULTURAL LEONESA 1-1 FC ANDORRA
REAL MURCIA 2-0 CÁDIZ
CF TALAVERA 0-0 MÁLAGA
ELDENSE 0-1 ALMERÍA
En nada y menos volvemos con la segunda parte y con el inicio de los partidos de las 21:00 horas.
CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA (1-1) I MIN. 45
¡¡Gooooooool del Andorra!! El equipo tricolor pone el 1-1 en el luminoso al filo del descanso gracias al tanto de Petxarroman.
CF TALAVERA - MÁLAGA (0-0) I MIN. 43
De los partidos que empezaron a las 20:00 horas, el Talavera - Málaga es en el único que todavía no se ha movido el marcador. Continúa la igualdad en el verde entre ambos conjuntos.
TORRENT - BETIS
El once de los verdiblancos para medirse al conjunto valenciano.
ELDENSE - ALMERÍA (0-1) I MIN. 32
¡¡Marca también el Almería ante el Eldense!! Marcó el gol de los visitantes Patrick Soko.
CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA (1-0) I MIN. 30
¡¡Goooooool de la Cultu!! Marca Pibe para romper la igualada ante el Andorra.
REAL MURCIA - CÁDIZ (2-0) I MIN. 24
¡¡El segundo del Murcia!! Los pupilos de Adrián Colunga han saltado al verde con las ideas muy claras y ya dominan por dos goles a cero a un sorprendido Cádiz sobre el tapete verde.
REUS FC REDDIS - REAL SOCIEDAD
Partido histórico en Reus. Ambientazo de fiesta mayor con un conjunto catalán que buscará seguir soñando en esta competición copera.
¡¡El equipo ganxet fue recibido por los suyos de esta manera!!
MIRANDÉS - REAL SPORTING (0-2) I MIN. 20
¡¡Ojo que los de Borja Jiménez no dan tregua y marcan el segundo gol, obra de Rodríguez!!
REAL MURCIA - CÁDIZ (1-0) I MIN. 17
¡¡Tenemos otro goooooool!! El conjunto murciano se adelanta en el luminoso ante la alegría local con el gol de Alex Schalk.
