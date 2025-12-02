En directo
Copa del Rey
La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda
Sigue en directo toda la jornada de la Copa del Rey 2025/2026
Xavi Turu
Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con seis partidos este martes 2 de diciembre. Cuatro equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:
Portugalete - Deportivo Alavés
Ebro - Osasuna
Numancia - Mallorca
Racing Ferrol - Huesca
Guadalajara - AD Ceuta
Navalcarnero - Getafe
CD EBRO - OSASUNA (0-0) I MIN. 20
¡¡La tuvo el Ebro!! Jugada a balón parado y Muñoz estuvo a punto de marcar con un cabezazo, pero su remate acabó en manos del guardameta de Osasuna.
RACING FERROL - HUESCA (0-1) I MIN. 17
¡¡Goooool del Huesca!! Falló Pujol en su envío y un Ángel Pérez muy atento puso el 0-1 en Estadio de A Malata.
CD EBRO - OSASUNA (0-0) I MIN. 16
Persiste el conjunto aragonés sobre el verde ante un Osasuna que domina el ritmo del partido y cada vez se va acercando con más peligro al área de Mateo Lite.
PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS (0-1) I MIN. 14
Siguen dominando los babazorros en La Florida ante un Portugalete que busca el empate con un remate de Iker Recio que se marchó fuera por poco.
RACING FERROL - HUESCA (0-0) I MIN. 11
Un Racing de Ferrol que ha salido con mucha presencia ofensiva busca con insistencia ese primer tanto ante un Huesca que se defiende con todo.
NUMANCIA - MALLORCA (0-1) I MIN. 9
¡¡Gooooool del Mallorca!! Se adelanta el conjunto balear gracias a un gol de Javi Llabrés. Los de Jagoba Arrasate ya dominan sobre el terreno de juego cuando apenas se han disputado los primeros 10 minutos de partido.
CD EBRO - OSASUNA (0-0) I MIN. 6
Buena salida al tapete verde de Osasuna que buscó el primer tanto con una jugada por la banda izquierda de Barja que despejó bien un Ebro bien encerrado atrás.
PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS (0-1) I MIN. 5
¡¡Ojo que tenemos el primer gol de la jornada!! Lo marca el Alavés ante un Portugalete que salió bien al verde, pero fueron los babazorros los que se adelantaron en el luminoso de La Florida. Vicente marcó el primero para el conjunto vitoriano.
¡Todo listo! Arrancan los 4 partidos de las 19:00 horas.
RACING FERROL - HUESCA
Todo listo en Ferrol. Los gallegos a buscar la victoria ante el Huesca.
