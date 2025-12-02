Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Copa del Rey

La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la segunda ronda

Sigue en directo toda la jornada de la Copa del Rey 2025/2026

El Mallorca disputa hoy la segunda ronda de la Copa del Rey

El Mallorca disputa hoy la segunda ronda de la Copa del Rey / RCDM

Xavi Turu

Segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, con seis partidos este martes 2 de diciembre. Cuatro equipos de Primera disputan hoy su segundo partido en el torneo del KO:

Portugalete - Deportivo Alavés

Ebro - Osasuna

Numancia - Mallorca

Racing Ferrol - Huesca

Guadalajara - AD Ceuta

Navalcarnero - Getafe

