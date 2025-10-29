En directo
Copa del Rey
La Copa del Rey en directo: partidos y resultados de hoy miércoles 29 de octubre, en vivo
Sigue en directo toda la jornada de la Copa del Rey 2025/2026
Primera ronda de la Copa del Rey 2025/2026. Cinco equipos de Primera arrancan hoy miércoles 29 de octubre su andadura en el torneo del KO:
Sant Jordi - Osasuna
Los Garres - Elche
At. Sant Just - Mallorca
Ciudad de Lucena - Villarreal
Yuncos - Rayo Vallecano
En la jornada entran en juego cinco equipos de primera:
¡Muy buenas tardes! En menos de media hora se pone en marcha una nueva jornada de Copa con 25 partidos de la primera ronda. El Poblense - Sabadell abre el telón de la competición este miércoles.
