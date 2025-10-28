Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

Copa del Rey

La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la primera ronda

Sigue en directo toda la jornada de la Copa del Rey 2025/2026

Los jugadores del Oviedo celebran un gol

Los jugadores del Oviedo celebran un gol / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Primera ronda de la Copa del Rey 2025/2026. Seis equipos de Primera arrancan hoy martes 28 de octubre su andadura en el torneo del KO:

Ourense - Real Oviedo

Constancia - Girona

Inter de Valdemoro - Getafe

Maracena - Valencia

Toledo - Sevilla

Negreira - Real Sociedad

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas