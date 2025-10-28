En Directo
Copa del Rey
La Copa del Rey en directo: partidos y resultados en vivo, de la primera ronda
Sigue en directo toda la jornada de la Copa del Rey 2025/2026
Primera ronda de la Copa del Rey 2025/2026. Seis equipos de Primera arrancan hoy martes 28 de octubre su andadura en el torneo del KO:
Ourense - Real Oviedo
Constancia - Girona
Inter de Valdemoro - Getafe
Maracena - Valencia
Toledo - Sevilla
Negreira - Real Sociedad
El Girona es el otro representante de la máxima categoría que empieza su trayectoria en la Copa del Rey a las 19.00 horas. Míchel ya tiene su once para el duelo contra el Constància balear.
XI del Oviedo
Uno de los primeros equipos de Primera en entrar en juego será el Oviedo, que se mide en O Couto al Ourense. Luis Carrión afrontará el partido con este XI:
¡Muy buenas tardes! A partir de las 19.00 horas arrancará la jornada de primera ronda de Copa del Rey con los tres primeros duelos:
Ourense - Real Oviedo
Atlético Tordesillas-Burgos
Constancia-Girona
