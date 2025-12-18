Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo

COPA DEL REY

La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo

Sigue en directo el Burgos-Getafe y el Ourense-Athletic Club, correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de Copa del Rey de octavos de final se realizará el próximo 7 de enero

El sorteo de Copa del Rey de octavos de final se realizará el próximo 7 de enero / RFEF

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.

Burgos-Getafe

Ousense-Athletic Club

Real Murcia-Real Betis (21.00H)

