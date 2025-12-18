En directo
COPA DEL REY
La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo
Sigue en directo el Burgos-Getafe y el Ourense-Athletic Club, correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.
Burgos-Getafe
Ousense-Athletic Club
Real Murcia-Real Betis (21.00H)
Carrusel Copa del Rey
¿Caerá eliminado algún equipo de Primera División en la jornada de este jueves? En unos minutos empiezan los partidos. Todo listo en El Plantío y en O Couto.
Carrusel Copa del Rey
¡¡Menos de quince minutos para que empiecen los dos primeros partidos!! Los equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento y en nada y menos empieza otra larga jornada de Copa.
BURGOS - GETAFE
Bordalás apuesta de arranque por estos jugadores, con algún que otro cambio respecto al último partido liguero del Getafe.
BURGOS - GETAFE
Tenemos también el once inicial del Burgos. Los de Luis Miguel Ramis a por el triunfo y a dejar fuera a todo un Primera como el Getafe.
OURENSE CF - ATHLETIC CLUB
El conjunto vasco buscará un triunfo lejos de San Mamés con este XI.
OURENSE CF - ATHLETIC CLUB
Los once futbolistas que empezarán el partido de inicio ante el Athletic.
Los encuentros de hoy
Esto es lo que queda de estos dieciseisavos de final de la competición del KO.
Burgos - Getafe (19:00 h)
Ousense - Athletic Club (19:00 h)
Real Murcia - Real Betis (21.00 h)
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos el directo con la retransmisión de una nueva jornada, la última, de estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Jueves copero con tres partidos; dos que empiezan a las 19:00 horas y uno que lo hará a las 21:00 horas. ¡No se pierdan lo más destacado en SPORT!
