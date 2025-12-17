En Directo
COPA DEL REY
La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo
Levante, Atlético de Madrid, Villarreal, Osasuna, Celta, Real Madrid y Sevilla buscan pasar de ronda este miércoles
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.
Cultural Leonesa 1-0 Levante
Atlético Baleares 19:00h Atlético de Madrid
Racing 19:00h Villarreal
Huesca 19:00h Osasuna
Albacete 19:00h Celta
CF Talavera 21:00h Real Madrid
Deportivo Alavés 21:00h Sevilla
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (1-0) I MIN. 20
La escuadra valenciana empezó mejor sobre el terreno de juego, pero fueron el equipo local fue el primero en adelantarse en el marcador. Mucho mérito de la Cultu que obligará al Levante a sacar lo mejor de sí mismo.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (1-0) I MIN. 17
Pampín erró en el despeje y Tresaco a la segunda acción puso el primer gol en el Reino de León. Se adelantan los del Cuco Ziganda ante un Levante que tendrá que buscar la remontada para estar en la siguiente ronda.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (1-0) I MIN. 12
¡¡Goooooool de la Cultural!! El equipo local pone tierra de por medio y se adelanta en el marcador gracias al gol de Rafa Tresaco.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (0-0) I MIN. 10
Primeros diez minutos de partido y los locales buscan apaciguar un poco el ritmo de un Levante que presiona muy arriba.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (0-0) I MIN. 8
Sigue apretando el conjunto granota. Losada le pegó con todo en un chut cruzado, pero el esférico se marchó fuera. ¡Avisa el Levante!
CULTURAL LEONESA - LEVANTE (0-0) I MIN. 4
El Levante ya ha tenido la primera llegada al área rival. Pablo Martínez centró desde el lateral y Bañuz se hizo con el esférico, blocó bien colocado el meta de la Cultu.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE
¡Empieza el partido en el Reino de León!
Carrusel Copa del Rey
¡¡Menos de quince minutos para que arranque el primer partido de hoy!!
Cultural Leonesa y Levante ya calientan sobre el tapete verde.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE
Álvaro del Moral ha elegido a estos futbolistas de inicio para jugar en el Reino de León.
Campos, Nacho Pérez, Dela, Matturro, Pampín, Olasagasti, Oriol Rey, Vencedor, Losada, Pablo Martínez y Morales.
CULTURAL LEONESA - LEVANTE
El XI de la Cultu para medirse al equipo granota.
Bañuz, Iván Calero, Fornos, Barzic, Larios, Tresaco, Yayo, Sergi Maestre, Paco Cortes, Selu Diallo y Collado.
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça