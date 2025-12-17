Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo

Levante, Atlético de Madrid, Villarreal, Osasuna, Celta, Real Madrid y Sevilla buscan pasar de ronda este miércoles

El centrocampista del Osasuna Aimar Oroz (d) presiona a varios rivales del Levante durante el partido de LaLiga entre el Osasuna y el Levante, este lunes en el estadio del Sadar.EFE/ Villar López

El centrocampista del Osasuna Aimar Oroz (d) presiona a varios rivales del Levante durante el partido de LaLiga entre el Osasuna y el Levante, este lunes en el estadio del Sadar.EFE/ Villar López

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.

Cultural Leonesa 1-0 Levante

Atlético Baleares 19:00h Atlético de Madrid

Racing 19:00h Villarreal

Huesca 19:00h Osasuna

Albacete 19:00h Celta

CF Talavera 21:00h Real Madrid

Deportivo Alavés 21:00h Sevilla

