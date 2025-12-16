En Directo
COPA DEL REY
La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo
Elche, Mallorca, Real Sociedad, Valencia y FC Barcelona son los equipos de Primera División que buscan pasar de ronda
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.
Eibar 0-0 Elche
RC Deportivo 0-0 Mallorca
Eldense 21:00h Real Sociedad
Real Sporting 21:00h Valencia
CD Guadalajara 21:00h FC Barcelona
RC DEPORTIVO - MALLORCA (0-0) I MIN. 14
Tímida llegada del equipo coruñés con un saque de esquina que logró despejar con acierto la zaga balear. Continúa la igualdad máxima en Riazor.
EIBAR - ELCHE (0-0) I MIN. 10
Sigue el cero a cero en Ipurúa con un Elche que empieza a tener más dominio de la pelota y alguna que otra acción peligrosa para adelantarse en el marcador. La tuvo Pedrosa, pero su disparo se marchó fuera por muy poco.
RC DEPORTIVO - MALLORCA (0-0) I MIN. 6
Internada del Mallorca, que intenta llegar a la portería rival, pero el central del Dépor, Noubi, despejó el esférico con contundencia.
EIBAR - ELCHE (0-0) I MIN. 4
Buscó la primera llegada el conjunto vasco por el lateral, pero cortó Pedrosa para el Elche. Buen arranque de los guipuzcoanos.
Carrusel Copa del Rey
¡¡Arrancan los partidos!!
¡Todo listo!
Tanto en el Municipal de Ipurúa como en Riazor se van llenando poco a poco ambos estadios para disfrutar de una nueva jornada de la competición del KO. Protagonistas sobre el verde y en nada y menos empieza a rodar la pelota.
Carrusel Copa del Rey
¡En menos de diez minutos empiezan los dos primeros partidos para estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey!
RC DEPORTIVO - MALLORCA
Uno de los estadios míticos del territorio español, listo para ver el espectáculo copero con este partidazo entre el Dépor y la escuadra bermellona.
RC DEPORTIVO - MALLORCA
El Mallorca sale en el estadio Abanca-Riazor con este XI:
RC DEPORTIVO - MALLORCA
El equipo con coruñés se mide al conjunto balear para mirar de dar la sorpresa y dejar fuera a los de Jagoba Arrasate.
El 11 del Dépor:
