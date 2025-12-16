Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA DEL REY

La Copa del Rey, en directo hoy: partidos y resultados de los dieciseisavos de final, en vivo

Elche, Mallorca, Real Sociedad, Valencia y FC Barcelona son los equipos de Primera División que buscan pasar de ronda

Varios futbolistas del Mallorca celebran el gol de Muriqi ante el Elche.

Varios futbolistas del Mallorca celebran el gol de Muriqi ante el Elche. / RCDM

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos y los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026.

Eibar 0-0 Elche

RC Deportivo 0-0 Mallorca

Eldense 21:00h Real Sociedad

Real Sporting 21:00h Valencia

CD Guadalajara 21:00h FC Barcelona

