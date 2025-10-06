Copa del Rey
Así queda la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26: todos los partidos y rivales de los 112 equipos
Consulta como quedan los enfrentamientos de los 112 equipos que participan en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26
La Copa del Rey 2025/26 ya lo tiene todo listo para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizado el sorteo de la primera ronda de la competición, los 112 participantes ya conocen a su primer rival en el torneo del K.O.
El FC Barcelona, vigente campeón y defensor del título en la presente edición, tendrá que esperar para salir a escena en su torneo 'fetiche'. El conjunto azulgrana, del mismo modo que Real Madrid, Athletic y Atlético, está exento de disputar las dos primeras rondas por su condición de participante en la Supercopa de España.
Entre la nómina de 112 participantes en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 destacan 16 representantes de Primera División, 22 de Segunda División y 10 del fútbol regional, que tenían asegurado su emparejamiento contra algún 'coco' debido a los condicionantes del sorteo.
La gran novedad de la presente edición ha sido la introducción de criterios de proximidad geográfica, que han dividido a los equipos en 4 grupos según su localización.
En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que componen la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 y los rivales de los 112 equipos.
Todos los partidos de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26
GRUPO 1
- Getxo CD - Deportivo Alavés
- SD Negreira - Real Sociedad
- Puerto de Vega CF - Celta de Vigo
- Ourense CF - Real Oviedo
- Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón
- CD Atlético Tordesillas - Burgos
- CD Tropezón - Cultural Leonesa
- Club Portugalete - Real Valladolid
- Náxara CD - SD Eibar
- Atlético Astorga FC - CD Mirandés
- SD Logroñés - Racing de Santander
- UD Sámano - Deportivo de la Coruña
- CD Numancia - Arenas Club
- UD Logroñés - SD Ponferradina
- UP Langreo - Racing Club Ferrol
- Real Ávila - Real Avilés Industrial
- UD Ourense - Pontevedra CF
GRUPO 2
- Atlètic Sant Just - Mallorca
- CD Sant Jordi - Osasuna
- CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol
- CE Constància - Girona
- CD Valle de Eguës - FC Andorra
- UD Multilvera - Real Zaragoza
- Utebo FC - SD Huesca
- Poblense - CE Sabadell
- CD Ebro - SD Tarazona
- Reus FC Reddis - CE Europa
- CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona
- UE Sant Andreu - CD Teruel
Grupo 3
- UD Los Garres - Elche
- Atlético Palma del Río - Real Betis
- UD Maracena - Valencia
- CD Toledo - Sevilla
- Orihuela CF - Levante
- Ciudad de Lucena - Villarreal
- CD Roda - Granada
- CD Cieza - Córdoba
- CD Estepona Fútbol Senior - Málaga
- Lorca Deportiva - Almería
- UCAM Murcia - Cádiz
- Club Atlético Antoniano - Castellón
- FC La Unión Atlética - Ceuta
- Torrent CF- Juventud de Torremolinos
- Salerm Cosmetics Puente Genil - Cartagena
- Real Jaén CF - CD Eldense
- Real Murcia CF - Antequera CF
GRUPO 4
- CF Inter Valdemoro - Getafe
- CD Yuncos - Rayo Vallecano
- CD Azuaga - Leganés
- UD San Fernando - Albacete Balompié
- CD Extremadura - Las Palmas
- CDA Navalcarnero - AD Mérida
- CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina
- CD Quintanar del Rey - UD Ibiza
- RSD Alcalá - CD Tenerife
- CD Guadalajara - CP Cacereño
La primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 28 de octubre y se extenderá hasta el jueves 30. La fecha y hora exacta de cada uno de los 56 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.
Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputará a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.
