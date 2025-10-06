Así queda la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26: todos los partidos y rivales de los 112 equipos

La Copa del Rey 2025/26 ya lo tiene todo listo para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizado el sorteo de la primera ronda de la competición, los 112 participantes ya conocen a su primer rival en el torneo del K.O.

El FC Barcelona, vigente campeón y defensor del título en la presente edición, tendrá que esperar para salir a escena en su torneo 'fetiche'. El conjunto azulgrana, del mismo modo que Real Madrid, Athletic y Atlético, está exento de disputar las dos primeras rondas por su condición de participante en la Supercopa de España.

Entre la nómina de 112 participantes en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 destacan 16 representantes de Primera División, 22 de Segunda División y 10 del fútbol regional, que tenían asegurado su emparejamiento contra algún 'coco' debido a los condicionantes del sorteo.

La gran novedad de la presente edición ha sido la introducción de criterios de proximidad geográfica, que han dividido a los equipos en 4 grupos según su localización.

En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que componen la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 y los rivales de los 112 equipos.

Todos los partidos de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26

GRUPO 1 Getxo CD - Deportivo Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega CF - Celta de Vigo

Ourense CF - Real Oviedo

Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón

CD Atlético Tordesillas - Burgos

CD Tropezón - Cultural Leonesa

Club Portugalete - Real Valladolid

Náxara CD - SD Eibar

Atlético Astorga FC - CD Mirandés

SD Logroñés - Racing de Santander

UD Sámano - Deportivo de la Coruña

CD Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - SD Ponferradina

UP Langreo - Racing Club Ferrol

Real Ávila - Real Avilés Industrial

UD Ourense - Pontevedra CF

GRUPO 2 Atlètic Sant Just - Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol

CE Constància - Girona

CD Valle de Eguës - FC Andorra

UD Multilvera - Real Zaragoza

Utebo FC - SD Huesca

Poblense - CE Sabadell

CD Ebro - SD Tarazona

Reus FC Reddis - CE Europa

CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona

UE Sant Andreu - CD Teruel

Grupo 3 UD Los Garres - Elche

Atlético Palma del Río - Real Betis

UD Maracena - Valencia

CD Toledo - Sevilla

Orihuela CF - Levante

Ciudad de Lucena - Villarreal

CD Roda - Granada

CD Cieza - Córdoba

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga

Lorca Deportiva - Almería

UCAM Murcia - Cádiz

Club Atlético Antoniano - Castellón

FC La Unión Atlética - Ceuta

Torrent CF- Juventud de Torremolinos

Salerm Cosmetics Puente Genil - Cartagena

Real Jaén CF - CD Eldense

Real Murcia CF - Antequera CF

GRUPO 4 CF Inter Valdemoro - Getafe

CD Yuncos - Rayo Vallecano

CD Azuaga - Leganés

UD San Fernando - Albacete Balompié

CD Extremadura - Las Palmas

CDA Navalcarnero - AD Mérida

CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza

RSD Alcalá - CD Tenerife

CD Guadalajara - CP Cacereño

La primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 28 de octubre y se extenderá hasta el jueves 30. La fecha y hora exacta de cada uno de los 56 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputará a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.