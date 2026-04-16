La Copa ya brilla por las calles de Sevilla

Xabi Prieto, embajador de la Real Sociedad, y Gabi Fernández, representante institucional del Atlético de Madrid, han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida al recorrido oficial del trofeo de la Copa en Sevilla. Este acto simbólico marca el inicio de una serie de actividades que permitirán acercar el prestigioso galardón a los aficionados, generando un ambiente de expectación en los días previos a la gran cita del fútbol nacional.

La recepción del trofeo ha tenido lugar en los emblemáticos Jardines de San Telmo, un enclave representativo de la ciudad que ha servido como escenario institucional para la ocasión. Allí han estado presentes destacadas autoridades, entre ellas el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien ha encabezado el acto en representación del organismo federativo y ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas para acercar el fútbol a la ciudadanía.

También han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sáinz, quienes han subrayado la importancia de que Sevilla vuelva a situarse en el centro del panorama futbolístico nacional. Ambos han coincidido en señalar el impacto positivo que supone acoger este tipo de eventos tanto a nivel deportivo como económico y turístico.

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El ambiente durante el acto ha estado marcado por la ilusión, el simbolismo y el orgullo institucional, con numerosos asistentes que no han querido perderse la oportunidad de ver de cerca el trofeo. Este recorrido servirá como antesala de la gran final, que se disputará este sábado 18 de abril en el estadio de Estadio de La Cartuja, donde la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentarán en un duelo que promete emoción, intensidad y un gran espectáculo sobre el terreno de juego.