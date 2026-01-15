Comunicado oficial del Albacete sobre los incidentes racistas contra Vinicius

La antesala del enfrentamiento copero entre Albacete y Real Madrid se vio ensombrecida por un nuevo episodio de insultos racistas dirigidos a Vinicius Jr. En las horas previas al partido, varios aficionados fueron grabados entonando cánticos ofensivos, incluido el insulto “eres un m***”, según se observa en un vídeo que rápidamente se difundió a través de las redes sociales.

Ante este hecho, el Albacete compartió un comunicado condenando estos actos, que calificó como imágenes "terribles, indignas y denunciables". "Si Albacete y su Alba se caracterizan por algo es por su hospitalidad. Nuestra afición ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español. Por ello duelen y avergüenzan a partes iguales que imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte por actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo. No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables", empieza la nota.

Además, el club anunció que ya trabaja en la identificación de los responsables de estos hechos: "Queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso a través del email legal@albacetebalompie.com con cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue el responsable de este acto".

"Más allá de las sanciones que puedan recaer sobre la persona responsable una vez identificada a través de las autoridades correspondientes, el Albacete Balompié desea manifestar que adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte", agrega el comunicado.

En ese sentido, el Albacete repulsó estos incidentes racistas. "A su vez, desde el Club trasladamos nuestra total repulsa a los asquerosos cánticos de tinte xenófobo que un reducido grupo de aficionados profirieron en las inmediaciones del Carlos Belmonte horas antes del partido y que, insistimos, para nada representan nuestros valores".

Por último, quiso mostrar su apoyo a Vinicus por lo vivido. "El Albacete Balompié, en nombre de toda su ejemplar afición, desea mostrar su apoyo a Vinicius Junior, al Real Madrid CF y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio", finaliza la nota.