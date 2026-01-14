Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - Real MadridDónde ver Albacete - Real MadridBarcelona - AtléticoAlineación Real Madrid hoyJorge CesteroDónde ver Barcelona - AtléticoNSA Camp Joliu - Barça AtlèticCopa del Rey hoyToni KroosDakar etapa 10Vitor RoqueWilly HernangómezBernalDjokovicLuis EnriqueCanceloSanción De JongArbeloa MadridEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarSorteo Open de AustraliaPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

Copa del Rey

Carrusel de octavos de final de Copa del Rey, en directo: todas las eliminatorias, en vivo

Sigue en directo la jornada de octavos de Copa del Rey con Betis, Elche, Alavés, Rayo Vallecano, Albacete y Real Madrid en liza

Antony, jugador del Betis

Antony, jugador del Betis / EFE

Xavi Turu

Hoy se disputa la segunda jornada de octavos de final de la Copa del Rey con un conjunto Segunda División en juego. Sigue el minuto a minuto en Sport.es.

Partidos de la jornada

Betis 0-0 Elche

Alavés 0-0 Rayo Vallecano

Albacete 0-0 Real Madrid

Actualizar
Ver más

TEMAS