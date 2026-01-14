Carrusel de octavos de final de Copa del Rey, en directo: todas las eliminatorias, en vivo

En directo
Partidos de la jornada
Betis 0-0 Elche
Alavés 0-0 Rayo Vallecano
Albacete 0-0 Real Madrid
BETIS - ELCHE I MIN. 12
Muchas disputas de balón y todavía sin un dominador claro sobre el tapete verde de La Cartuja.
ALAVÉS - RAYO VALLECANO I MIN. 11
El Glorioso busca hacerse con el control de la pelota, pero el Rayo está bien centrado sobre el verde y no deja opción a su rival.
BETIS - ELCHE I MIN. 9
El Elche ha pisado el verde con mucho ímpetu en estos primeros compases en La Cartuja. Los visitantes buscan recuperar rápidamente el balón y salir a la contra. Sin ocasiones claras de momento.
ALAVÉS - RAYO VALLECANO I MIN. 7
Primera amarilla del partido para Calebe. El jugador del Alavés buscó engañar al colegiado dentro del área, pero este vio claramente que la acción no era punible y le mostró la cartulina amarilla.
Llegamos a los primeros cinco minutos de juego y, de momento, en los tres partidos no hay movimientos en las porterías. Sigue el cero a cero.
¡¡Empiezan los partidos!!
Ambientazo de lujo tanto en La Cartuja como en Mendizorroza.
No os perdáis el directo del Albacete - Real Madrid, aquí.
Recordemos que este miércoles se juega la segunda jornada de los octavos de final de la competición del KO. Ayer tuvimos una larga noche de fútbol y esto fue lo más destacado, no os lo perdáis.
ALAVÉS - RAYO VALLECANO
Los babazorros ya calientan en el verde de Mendizorroza.
¡Quince minutos para que empiece esta segunda jornada de los octavos de final de la Copa del Rey!
