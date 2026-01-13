En directo
Copa del Rey
Carrusel de octavos de final de Copa del Rey, en directo: todas las eliminatorias, en vivo
Sigue en directo las eliminatorias de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/2026
Xavi Turu
Hoy se pone en marcha la primera jornada de octavos de final de la Copa del Rey con dos conjuntos de Segunda División defendiendo su puesto ante Primeras. Sigue el minuto a minuto en Sport.es.
Partidos de la jornada
Real Sociedad - Osasuna
Cultural Leonesa - Athletic
Deportivo - Atlético de Madrid
DEPORTIVO - ATLÉTICO DE MADRID
Estos son los onces de ambos conjuntos.
Deportivo: Germán, Altimira, Noubi, Dani García, Quagliata, José Ángel, Patiño, Mella, Mario Soriano, Cristian Herrera y Zakaria Eddahchouri.
Atlético: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Johnny, Marcos Llorente, Giuliano, Baena, Griezmann y Julián Alvarez.
CULTURAL LEONESA - ATHLETIC
La Cultu ya calienta sobre el verde para recibir en casa a un Athletic que viene un tanto tocado después de su eliminación en la Supercopa de España a cargo del Barça de Flick.
REAL SOCIEDAD - OSASUNA
El conjunto que dirige Pellegrino Matarazzo buscará una nueva ronda copera, esta vez en casa y con el calor de los suyos.
DEPORTIVO - ATLÉTICO DE MADRID
Riazor está listo para un partido especial para toda su parroquia. Se espera lleno absoluto en el feudo gallego para recibir a los del Cholo.
Los partidos de hoy
Este martes nos trae tres encuentros y nos deja este 'menú' para esta noche a partir de las 21:00 horas.
Real Sociedad - Osasuna
Cultural Leonesa - Athletic
Deportivo - Atlético de Madrid
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión del carrusel de la Copa del Rey correspondiente a los octavos de final de la competición copera. CAda vez menos equipos y cada vez menos eliminatorias para llegar a la gran final. Los encuentros de hoy arrancan a las 21:00 horas y desde SPORT no ponemos desde ya mismo con una pequeña previa.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble