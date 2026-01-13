Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

Carrusel de octavos de final de Copa del Rey, en directo: todas las eliminatorias, en vivo

Sigue en directo las eliminatorias de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/2026

Mikel Jauregizar celebra con Daniel Vivian (d) tras marcar ante el Ourense

Mikel Jauregizar celebra con Daniel Vivian (d) tras marcar ante el Ourense / Braiss Lorenzo / EFE

Xavi Turu

Hoy se pone en marcha la primera jornada de octavos de final de la Copa del Rey con dos conjuntos de Segunda División defendiendo su puesto ante Primeras. Sigue el minuto a minuto en Sport.es.

Partidos de la jornada

Real Sociedad - Osasuna

Cultural Leonesa - Athletic

Deportivo - Atlético de Madrid

