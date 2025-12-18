Carlos Alcaraz bendice la clasificación del Betis

Carlos Alcaraz ha sido noticia en las últimas horas por su ruptura con Juan Carlos Ferrero, el que era su entrenador. El murciano trató de inhibirse de todo el ruido siendo profeta en su tierra y realizando el saque de honor en el Real Murcia-Betis de la Copa del Rey. El número 1 del tenis mundial vivió desde el palco de autoridades la eliminación de su equipo a manos de los andaluces, un adiós rubricado con los goles de Cucho Hernández y Aitor Ruibal.

Reservó poco, muy poco Manuel Pellegrini. La Copa del Rey ha dejado un reguero de equipos de Primera por el camino y el Ingeniero se dejó de experimentos en el Enrique Roca, lo que los nostálgicos seguimos llamando La Condomina.

Alcaraz realizó el saque de honor en el Murcia-Betis / EFE

Cucho no falla

Como cabía esperar, los heliopolitanos monopolizaron el balón frente a un equipo pimentonero bien pertrechado en línea de cinco y buscando las cosquillas al contragolpe. El dominio verdiblanco, sin embargo, no se traducía en ocasiones claras frente a la portería de Diego Piñeiro, hasta que al filo de la media hora Alberto González cometió unas manos sin discusión que Martínez Manuera señaló como penalti. Cucho Hernández tomó la responsabilidad y, aunque no engañó al meta local, envió el balón a la red.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis / EFE

Trató de conservar el Betis, pero el Real Murcia entró en erupción. Los entrenados por Adrián Colunga firmaron hasta cuatro disparos clarísimos de gol que no acabaron en empate porque Adrián San Miguel no quiso. El portero de la Copa se ganó el sueldo con intervenciones felinas que desesperaron a los granates.

Más madera

Sufría el Betis ante un irreverente Murcia. Y eso que Pellegrini metió más caña con la entrada de Pablo Fornals, Ricardo Rodríguez y, posteriormente, Antony. Los locales intentaron dar un paso adelante pero la buena disposición defensiva de los heliopolitanos no concedió ni la mínima.

La sentencia, no obstante, tardó en llegar y se produjo en una carambola. Aitor Ruibal cabalgó a portería, disparó y su remate, repelido en primera instancia por Piñeiro, acabó en el 0-2 de chiripa tras un rebote en un defensa.