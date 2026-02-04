El Betis-Atlético, pendiente de la borrasca Leonardo: "No he tenido ninguna información"

La Copa del Rey entra de lleno en su fase decisiva con unos cuartos de final de altura. El FC Barcelona se convirtió ayer en el primer semifinalista del torneo al derrotar al Albacete en el Carlos Belmonte, mientras que Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia y Athletic buscarán esta noche su billete. Pero la eliminatoria con más picante tendrá lugar mañana jueves, un Real Betis-Atlético de Madrid que, en estos momentos, se encuentra muy pendiente de las lluvias.

La borrasca Leonardo ha llegado con fuerza a Andalucía, con la comunidad establecida en el nivel 2 de emergencia y con las tormentas alcanzando su punto más crítico durante este miércoles, por lo que el riesgo de inundaciones graves sigue en pie mientras las clases se encuentran suspendidas en toda la región.

Por el momento, el partido de Copa del Rey no parece peligrar. O al menos no le ha sido notificado al presidente del Real Betis, que aseguró no haber recibido señales de posible suspensión. Ángel Haro, dirigente verdiblanco, ya explicó en la presentación de Álvaro Fidalgo que se encuentra en conversaciones constantes con las autoridades: "Estamos hablando con el Ayuntamiento, viendo la previsión del tiempo y el diagnóstico de lluvia".

Caos en los accesos

No preocupa la disputa del Real Betis-Atlético de Madrid, pero sí los accesos al estadio de La Cartuja en una jornada que se espera lluviosa. "Habrá que venir con mucha antelación y tener paciencia, porque en Sevilla cuando hay lluvia hay atascos. Ya tenemos ahora dificultades con el tráfico y será un día para tener paciencia y venir con antelación", valoró el presidente bético.

Pero no se quedó ahí Haro, que insistió el martes en que nadie ha avisado de posibles alteraciones del encuentro, una situación que se mantuvo sin variaciones este miércoles: "Conmigo no se ha puesto en contacto la Federación y entiendo que no será una posibilidad ni la estarán valorando cuando no se me ha comunicado".

También se pronunció al respecto Manuel Pellegrini, que dirigió esta mañana una complicada sesión de entrenamiento: "Estuvo bastante difícil el entrenamiento de la mañana, mucho viento. Cuesta hacer el trabajo de balón detenido sobre todo, que lo más habitual en una previa". "Todo el mundo tiene que estar atento a cómo viene la parte de clima, pero por lo menos personalmente no he tenido ninguna información", concluyó el chileno.

Noticias relacionadas

Sea como sea, mientras el partido siga en pie, la afición verdiblanca no fallará a su cita copera en una oportunidad única para volver a alcanzar unas semifinales del torneo del KO. Según informa 'El Correo de Andalucía', se espera una noche de gala con récord de asistencia en La Cartuja, pues se han superado ya las 66.000 entradas vendidas entre activaciones de socios y localidades para público general.