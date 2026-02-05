Betis - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Betis y Atlético de Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Benito Villamarín en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegó a la instancia tras eliminar al Elche (2-1) en los octavos de final, al Murcia (2-0) en los dieciséisavos, al Torrent (4-1) en la segunda ronda y al Palma del Río (7-1) en la primera ronda.

De igual forma, los comandados por Diego Simeone lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Deportivo La Coruña (1-0) y el Atlético Baleares (3-2) en el último par de rondas.

HORARIO DEL BETIS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA COPA DEL REY

El partido entre Betis y Atlético de Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputa hoy jueves 5 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA COPA DEL REY

En España, el partido de Copa del Rey entre Betis y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de Copa del Rey a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.