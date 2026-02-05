Directo SPORT
COPA DEL REY
Betis - Atlético de Madrid, en directo: cuartos de final de la Copa del Rey, hoy en vivo
Sigue el partido de Copa del Rey entre Betis y Atlético de Madrid en directo y online
Betis y Atlético de Madrid se miden en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Betis y Atlético de Madrid.
¿Julián, señalado?
Lo cierto es que soprende que Simeone vuelva a dejar fuera a Julián Álvarez en un partido importante. La 'Araña' ya fue suplente en el duelo liguero contra el Levante y ahora se queda también fuera del partido contra el Betis. ¿Castigo, señalado o simplemente rotación?
El once del Atlético
Apuesta total de Simeone: debuta Lookman y banquillo para Julián Álvarez.
Este es el once del Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Lookman.
Los elegidos en el Betis
Ya hay once del Betis que sale con todo lo disponible: Adrián; Ruibal, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Roca, Deossa; Antony; Fornals, Abde, y Chimy.
¡Bienvenidos!
¡Bievenidoooos! Betis y Atlético de Madrid se miden esta noche a partir de las 21:00h por un hueco en las semifinales de la Copa del Rey. ¡Vive aquí este auténtico partidazo!
