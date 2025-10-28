Batacazo para el Oviedo ante un colista de Primera RFEF

El Ourense CF, colista del grupo I de Primera Federación, protagonizó la primera sorpresa de la Copa del Rey al eliminar a un triste Oviedo (4-2), en un partido que se resolvió en la prórroga, forzada por un tanto de Jelbat en el último suspiro del tiempo reglamentario y resuelta por los goles de los marroquíes Omar Ouhdadi y Amin Bouzaig.

El batacazo ovetense es gigantesco, lo que alimenta la decepción que supuso el relevo en su banquillo. El equipo de Luis Carrión firmó otro partido desastroso y fue incapaz de conservar sus dos goles de ventaja.

El Ourense fue valiente desde el inicio, pero el Oviedo no tardó en quitarle el balón. Ninguno amenazó hasta que Hugo Sanz cometió un claro penalti sobre Hassan, más rápido que el lateral gallego cuando lo encaró para ganarle la línea de fondo. Desde los once metros, el croata Josip Brekalo adelantó a los de Carrión.

El 0-1 hizo daño al conjunto gallego, noqueado durante unos minutos. Brekalo, con un remate con la zurda que se le marchó desviado, y Reina, después de una acción de estrategia tras un saque de esquina, tuvieron el 0-2 antes de que el técnico local, Dani Llácer, retocase su once por la lesión de Punzano, sustituido por el marroquí Omar Ouhdadi.

El guion de la segunda parte no cambió. El Ourense continuó volcado en busca del empate y encontró su premio con un gol de Jerin Ramos. Pero la alegría apenas le duró cinco minutos. El serbio Ilic culminó una gran jugada de ataque con un potente disparo.

El choque se abrió a partir de ahí. El Oviedo, demasiado hundido para defender el resultado, disfrutó de dos ocasiones para matar la eliminatoria. En la primera, Fede Viñas se encontró con Alberto; en la segunda Agudín estrelló su disparo en el larguero.

El Ourense también coleccionó ocasiones, pero le faltó acierto. Hasta que en el último suspiro, tras una falta lateral, Jelbat desató la locura en O Couto con su remate. 2-2. Merecido premio para los gallegos, justo castigo para la racanería ovetense.

Y nada cambió en el añadido. El Ourense fue el que más buscó el pase a la siguiente ronda. Omar, eléctrico desde su entrada en el terreno de juego, ya avisó antes de culminar la remontada con un gran golpeo al palo corto. El Oviedo estaba tocado y Amin terminó de enterrarlo en el minuto 113 desde el punto de penalti.

LOS OTROS 'PRIMERA': GOLEADA HISTÓRICA DEL GETAFE Y SUSTO DEL SEVILLA

Por su parte, el Sevilla se sobrepuso al susto que el Toledo le dio al cuarto de hora de partido y paulatinamente se hizo con el mando, con lo que ya al descanso se fue con un 1-2 en un marcador que redondeó en la segunda con otros dos tantos que le pone en la segunda ronda de la Copa del Rey.

También vio acción la Real Sociedad, con muchas rotaciones en el once, derrotó con comodidad al Negreira (0-3), que no se entregó en ningún momento pero sucumbió ante la calidad del conjunto de Sergio Francisco, que se carga de moral para el derbi contra el Athletic.

Goti, en el inicio del partido tras una gran jugada de Umar Sadiq, y Zakharyan y Turrientes, ambos en el segundo tiempo, fueron los goleadores del equipo txuri-urdin, que solo sufrió mediado el primer tiempo, cuando su rival amenazó con empatar con varios disparos desde la frontal y un libre directo ejecutado por Juan de Selia sobrepasado el ecuador de ese primer acto.

El Valencia, a su vez, se clasificó este martes para la segunda ronda de la Copa del Rey al ganar en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 0-5 al Maracena, equipo de División de Honor Andaluza, que mantuvo vivo durante 55 minutos el sueño de firmar una hazaña.

Finalmente, Juanmi Jiménez necesitó exactamente 784 minutos de juego para marcar sus primeros goles con la camiseta del Getafe: cuatro tantos que sirvieron para derrotar con una goleada (0-11) al Inter de Valdemoro en la primera fase de la Copa del Rey.