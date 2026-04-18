COPA DEL REY
Barrenetxea consigue el gol más rápido de la historia de la Copa del Rey
El jugador de la Real Sociedad marcó ante el Atlético de Madrid a los 14 segundos de partido
La final de la Copa del Rey 2026 tuvo el incio más trepidante de la historia de la competición. Literalmente.
Ander Barrenetxea, delantero de la Real Sociedad, tardó tan solo 14 segundos en encontrar el fondo de las mallas en la primera jugada del partido ante el Atlético de Madrid. Es, de hecho, el gol más rápido de la historia de la Copa del Rey. Y, por lo tanto, el más rápido de una final copera en España.
Tras el saque incial, el balón largo de Marrero pasó por encima de la defensa colchonera. Baena no calculó bien el salto y el balón le cayó a Guedes, que centró y encontró al joven futbolista vasco. 'Barrene' le ganó el salto a Ruggeri y la colocó en el lateral de la portería, venciendo a Musso.
Antes, el gol más rápido de la competición había sido el 30 de noviembre de 2016, cuando Mariano Díaz abrió el marcador para el Real Madrid en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final ante la Cultural Leonesa a los 23 segundos.
Según los datos de 'MisterChip', también anotaron en el primer minuto de una final copera, pero no tan rápido como el futbolista 'txurri-urdin', Unamuno para el Athletic en 1930 y Badenes para el Valencia en 1952.
- El Manchester United abre la puerta al regreso de Rashford: "La decisión se tomará a su debido tiempo"
- Toni Freixa da una lección al madridismo: 'La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia
- Primera salida en el Real Madrid
- El Barça se fija en Muriqi como opción 'low cost'
- Bombazo en la cantera: Pol Sabadí, la gran perla del Espanyol, muy cerca del Barça
- Abde cumple su promesa
- El gran problema de Deco en la planificación de fichajes del Barça
- Duras acusaciones contra el Madrid: 'Son los peores perdedores del fútbol mundial