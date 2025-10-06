¿Por qué Barcelona y Real Madrid no están en el sorteo de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey acostumbra a ser sinónimo de alegrías para el FC Barcelona. El conjunto azulgrana, con 32 entorchados en sus vitrinas, es el gran dominador histórico de la competición, y la llegada de cada nueva edición acostumbra a ser afrontada con ambición e ilusión.

Del mismo modo que el torneo del K.O. no se puede entender sin la presencia del conjunto azulgrana, tanto Athletic Club como Real Madrid también han sido fundamentales. Estos tres conjuntos acaparan el grueso de títulos de la Copa del Rey, pero ninguno de ellos estará presente en el pistoletazo de salida de la presente edición.

Hoy lunes 6 de octubre a partir de las 13:00 horas (CET) se celebrará el sorteo de primera ronda de la Copa del Rey, pero habrá cuatro equipos que tendrán que esperar para conocer a su próximo rival. Te contamos el motivo por el que Barça, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid no figuran entre los 112 equipos que participan en el sorteo de este mediodía.

¿Por qué Barcelona y Real Madrid no están en el sorteo de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey exime de participar en las rondas iniciales de la competición a los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España. Las plazas para acudir a este certamen, que se ha disputado en Arabia Saudí durante los últimos años, son para los dos primeros clasificados de LaLiga y para los finalistas de Copa del año anterior.

Este año se ha producido una peculiaridad, ya que Barcelona y Real Madrid, primer y segundo clasificados en la edición anterior de LaLiga, también fueron los finalistas de Copa. En caso de coincidencia, los billetes restantes van a parar al tercer y cuarto clasificado, lo que ha dado acceso a Atlético de Madrid y Athletic Club.

¿Cuándo entran en Copa del Rey los equipos de la Supercopa de España?

Tanto Barça como Real Madrid, Athletic y Atlético accederán a la Copa del Rey 2025/26 a partir de tercera ronda, lo que les permite evitar los dos primeros filtros de la competición. Además, el formato propicia que su primer rival salga de los equipos de menor categoría todavía en pie