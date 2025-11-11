¿Por qué el Barcelona no participa en segunda ronda de la Copa del Rey y cuándo entra en el sorteo?

El FC Barcelona se ha erigido como el gran dominador histórico de la Copa del Rey. Los 32 trofeos que figuran en sus vitrinas sutúan al conjunto azulgrana como 'Rey de Copas' a pleno derecho, y cada nueva edición se sitúa como gran rival a batir.

Del mismo modo que el torneo del K.O. no se puede entender sin la presencia del conjunto azulgrana, tanto Athletic Club como Real Madrid también han tenido un papel protagónico a lo largo de la historia de la competición. Estos tres equipos acaparan el grueso de títulos de la Copa del Rey, pero ninguno de ellos estará presente en la próxima ronda.

Hoy martes 11 de noviembre a partir de las 13:00 horas (CET) se celebrará el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey, pero habrá cuatro equipos que tendrán que esperar para conocer a su próximo rival. Te contamos el motivo por el que Barça, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid no figuran entre los 56 equipos que participan en el sorteo de este mediodía.

¿Por qué el Barcelona no está en el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey exime de participar en las rondas iniciales de la competición a los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España. Las plazas para acudir a este certamen, que se ha disputado en Arabia Saudí durante los últimos años, son para los dos primeros clasificados de LaLiga y para los finalistas de Copa del año anterior.

Este año se ha producido una peculiaridad, ya que Barcelona y Real Madrid, primer y segundo clasificados en la edición anterior de LaLiga, también fueron los finalistas de Copa. En caso de coincidencia, los billetes restantes van a parar al tercer y cuarto clasificado, lo que ha dado acceso a Atlético de Madrid y Athletic Club.

¿Cuándo entran en Copa del Rey los equipos de la Supercopa de España?

Tanto Barça como Real Madrid, Athletic y Atlético accederán a la Copa del Rey 2025/26 a partir de tercera ronda, lo que les permite evitar los dos primeros filtros de la competición. Además, el formato propicia que su primer rival salga de los equipos de menor categoría todavía en pie.