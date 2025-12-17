Atlético Baleares - Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver hoy por TV el partido de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid debuta en la Copa del Rey en un estadio que ya ha visto caer a un Primera. El Atlético Baleares, equipo de la ciudad de Palma, eliminó al Espanyol en la fase previa del torneo, y esta tarde intentará repetir la hazaña ante uno de los grandes colosos de la Liga.

La Copa siempre deja sorpresas. Ayer se vio en el Pedro Escartín, donde el Barça no resolvió su partido hasta los minutos finales. Hoy, el Atlético se mide al subcampeón de la Segunda Federación, consciente de que no puede confiarse, y menos con el precedente del Espanyol, que cayó derrotado en el Estadi Balear a principios de diciembre (1-0). Como siempre, los de Luis Blanco juegan impulsados por la ilusión de derrotar a un grande, en una noche que promete ser inolvidable para la ciudad y su afición.

Los del Cholo quieren prolongar su buena racha tras las victorias ante PSV y Valencia, avanzando hasta octavos en una competición en la que se ha quedado a las puertas de la final en los dos últimos años. Los rojiblancos han dado a conocer su convocatoria, y a las bajas de Baena, Giménez y Llorente por lesión, se suma la de última hora de Sorloth, que tampoco viajará a Mallorca.

Los jugadores del Baleares celebran la victoria ante el Espanyol / Miquel Borrás / EFE

JORNADA COMPLETA Eibar 0-1 Elche Dépor 1-0 Mallorca Guadalajara 0-2 Barça Eldense 1-2 Real Sociedad Sporting 0-2 Valencia Cultural Leonesa-Levante miércoles 18.00h At. Baleares-Atlético de Madrid miércoles 19.00h Racing-Villarreal miércoles 19.00h Huesca-Osasuna miércoles 19.00h Albacete-Celta miércoles 19.00h CF Talavera-Real Madrid miércoles 19.00h Alavés-Sevilla miércoles 21.00h Ourense-Athletic jueves 19.00h Burgos-Getafe jueves 19.00h Real Murcia-Betis jueves 21.00h Granada-Rayo Vallecano 6 de enero 19:00h

Horario del Atlético Baleares - Atlético de Madrid de Copa del Rey

El partido entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid, correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey 2025/2026, se disputa hoy miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas en España.

Donde ver el Atlético Baleares - Atlético de Madrid de Copa del Rey

En España, el partido de la Copa del Rey entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid se podrá ver en directo a través de Movistar+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.