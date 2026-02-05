Este Atleti sí que mola: manita a un frágil Betis y a 'semis'

Hacía semanas - quizá meses - que el Atlético de Madrid no era tan superior a su rival. Aprendieron la lección los colchoneros tras los inexplicables tropiezos ante Bødo/Glimt y Levante y firmaron la mejor primera parte de la temporada para dejar encarrilado el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Hasta cinco goles - obra de Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann y Almada - festejaron los del Cholo para derrotar a un Betis anodadado que incluso sufrió una sonora pitada de La Cartuja (0-5). Magnífico debut, por cierto, de un Ademola Lookman que contribuyó con gol y asistencia a 'Grizi' en el cuarto tanto rojiblanco.

El Betis, un equipo hecho por y para tener el control de la posesión, ni la olió. Se topó con un Atleti ordenado, fino con balón y letal a la contra. Así, de hecho, llegaron dos de los cuatro goles que encajaron los béticos. Los de Pellegrini ejercieron una presión elevada, pero de nada les sirvió ante la quirúrgica salida de balón de los colchoneros, con Barrios y Koke como directores de orquesta.

Lookman le da la razón a Mateu

Uno de los nombres propios del encuentro fue el recién llegado Ademola Lookman, uno de los tres refuerzos invernales, junto con Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, que trajo Mateu Alemany a Simeone. El nigeriano, de la partida como acompañante de Griezmann en la punta de lanza, deslumbró en su primera aparición como rojiblanco. No participó Julián Álvarez, baja por indisposición, pero parte de la expedición atlética.

Lo dicho. Salió el Atlético con convicción y no tardó mucho en ponerse por delante en el marcador. Hancko, en un córner botado por Koke, metió la testa en el primer palo para batir a un Adrián San Miguel que sacaría el balón del fondo de la red hasta en cuatro ocasiones más. El eslovaco abrió el camino de una manita que se encargó de materializar el revulsivo Thiago Almada. Gesto de reivindicación del argentino, por cierto.

El segundo llegó de una jugada trenzada a uno-dos toques que finiquitó Giuliano a pase de un Ruggeri muy participativo en ataque. Y, Lookman, que había errado en su disparo en sus intentonas anteriores, puso el tercero tras zafarse de hasta dos camisetas verdiblancas: se sacó de encima a Ruibal con un recorte en seco y condujo hacia dentro para acomodarse un disparo que rozó en Llorente antes de colarse en la meta de Adrián.

Copa del Rey: Betis - Atlético de Madrid, en imágenes. / Jose Manuel Vidal / EFE

Quería su gol Griezmann. Ya en la segunda mitad, ante el carrusel de modificaciones de Pellegrini tras el paso por vestuarios y los sendos debuts de Mendoza y Vargas, el 'Principito', a pase de Lookman, fusiló la red bética. Almada completó la manita en los últimos compases del encuentro. Este Atleti sí que mola.