El Athletic salva su cabeza en medio de la locura de la Copa

El Athletic Club reinó en un partido lleno de alternativas y emociones para ambos equipos. Ni la expulsión de Paredes ni las tres ocasiones en que se adelantó la Cultural Leonesa pudieron con los ‘leones’, que sufrieron y resistieron para asegurarse el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Es evidente que no está siendo una temporada sencilla para el Athletic. Con pocas opciones en la Champions, una mala dinámica en la Liga y la goleada recibida en la Supercopa de España, los 'leones' se acogían a la Copa del Rey prácticamente como el último lugar donde poder tener una alegría esta temporada.

Es por ello que Ernesto Valverde no se guardó nada y alineó un once de plenas garantías, liderado por los hermanos Williams en el ataque. Precisamente, Nico comenzó muy activo sobre el terreno de juego, creando desequilibrio por la banda y buscando la portería local. Sin embargo, sorprendió la Cultural con una magnífica transición que Iván Calero definió con un disparo al primer palo (1-0).

Minutos 'locos'

Este tanto no desanimó al Athletic, que rápidamente se lanzó en busca del empate. Pasado el ecuador de la primera mitad, Guruzeta se encontró con un balón suelto dentro del área y no dudó en empalarlo al fondo de la red para poner las tablas en el marcador (1-1). Apenas un minuto después, otra jugada rápida permitió a Calero firmar su doblete particular y adelantar a los suyos otra vez (1-2).

Pero aún quedaban por delante unos minutos finales de la primera mitad absolutamente frenéticos. Primero, el Athletic robó un balón en campo rival y volvió a aparecer Guruzeta para firmar el empate con un potente disparo (2-2). Sin tiempo para el respiro, una inoportuna mano de Vivian provocó una pena máxima que transformó Rubén Sobrino (3-2). Y, por si fuera poco, ya en el tiempo de descuento llegó un penalti a favor de los ‘leones’, que Sancet se encargó de convertir (3-3).

Aunque la segunda mitad comenzó con menos ritmo, Paredes se encargó de agitar el encuentro al ser expulsado tras dirigirse al árbitro con malas palabras. Esta expulsión condicionó el partido, y el Athletic acabó pagando el esfuerzo defensivo con un menor número de llegadas. Por su parte, la ‘Cultu’ tampoco logró ver portería, pese a disponer de ocasiones más frecuentes.

La prórroga decide

Ya en la prórroga, la Cultural Leonesa intentó golpear de nuevo, sin embargo, el tanto de Yayo González acabó anulado por fuera de juego. En cambio, el Athletic sí encontró el tanto mediante un penalti que convirtió Unai Gómez con un disparo firme desde los once metros (3-4). Sin más alteraciones en el marcador, el Athletic selló un sufrido billete a cuartos de final.